진도 서망항 ‘서남해 수산 거점’ 된다

917억 들여 통합 유통망 구축

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전남광주특별시와 진도군이 해양수산부의 ‘2027년 국가 거점 어항 조성 사업’ 공모에 선정된 진도 서망항을 서남해안 수산 경제 거점으로 육성한다고 16일 밝혔다.이번 사업은 2027년부터 5년간 총 917억원을 들여 기존 어항시설의 기능 개선과 수산물 생산·가공·유통, 어촌 정주 여건을 연계하는 종합개발사업으로 추진된다.주요 사업은 남측 소형선 부두 확충과 하역 자동화, 위판장 진입로 개선, 주차타워 조성, 북방파제 경관·안전시설 확충 등 어항 기반 시설 현대화와 수산물 급랭·냉동저장 기능을 갖춘 콜드체인 허브 구축 등이다. 위판장 현대화와 수산물 저온 저장시설, 가공단지 조성 등 수산물 생산부터 저장·가공·유통까지 이어지는 통합 유통 체계도 구축할 계획이다.이와 함께 어촌 신활력 증진 사업과 청년 바다마을 조성 사업, 선원복지회관 리모델링 등 어업인의 생활환경 개선, 청년 정착 기반 구축도 진행한다. 특히 군은 서망항을 단순한 어선 정박·위판 공간에서 생산·가공·유통·정주 기능을 갖춘 복합 수산 경제 거점으로 육성할 방침이다.무안 류지홍 기자