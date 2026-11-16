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대구 수성못에 수상공연장 들어선다

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300억 들여 1000석 규모 조성

대구 도심 대표 휴식처인 수성못에 1000석 규모 수상공연장이 들어선다. 대구시와 수성구가 부지 확보를 위한 행정절차에 돌입하면서다.

대구시는 16일 수성구와 ‘시유지 사용 및 영구시설물 축조에 관한 합의서’를 체결했다고 밝혔다. 이 자리에는 추경호 시장과 김대권 구청장, 이재숙 대구시의회 문화복지위원장, 박종필 경제환경위원장 등이 참석했다.

수성못 수상공연장 조성 사업에는 국·시비, 구비를 포함한 총사업비 300억원이 투입된다. 시는 수성못 일원에 1000석 규모 공연장을 건립하고 공연과 축제, 여가가 어우러진 복합 문화관광 거점으로 육성할 계획이다.

대구시와 수성구는 합의서 체결을 통해 수상공연장 건립에 필요한 부지 확보와 시설 조성을 위한 행정적 기반 마련에 협력할 계획이다. 다음 달 예정된 관련 안건 심의·의결이 통과될 수 있도록 시의회와도 적극 소통할 방침이다.

시는 앞서 지난 4월 국토교통부와 협의해 국비 예산을 기존 82억 5000만원에서 99억원으로 증액했다. 이와 함께 한국농어촌공사 소유 부지 매입을 위한 부분용도 폐지 절차도 마쳤다.

추 시장은 “이번 합의를 계기로 수성구와 한마음으로 사업을 추진해 수성못을 세계적 수준의 문화·관광 랜드마크로 만들겠다”고 말했다.


대구 민경석 기자
2026-11-17 17면
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