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어르신 위한 ‘문턱없는 아지트’ 9988서울활력충전소 첫발

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‘삶의질특별시’ 구현… 도봉 1호점
영화·미니음악회에 체력측정까지
오세훈 “나이 들어도 일상 행복”


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오세훈(왼쪽 세번째) 서울시장이 16일 김동욱(왼쪽) 도봉구청장을 비롯한 내빈과 함께 도봉구 방아골종합사회복지관에서 열린 ‘9988 서울 활력충전소’ 1호점 개소식에 참석해 화이팅을 외치고 있다.
도준석 전문기자


서울시는 어르신들이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 공공 여가공간 ‘9988 서울 활력충전소’ 1호점을 도봉구 방아골종합사회복지관(방학점)에 열었다.

오세훈 서울시장은 16일 개관식에서 프로그램을 직접 경험한 뒤 “9988 서울 활력충전소는 어르신들이 집 가까운 곳에서 이웃을 만나고 원하는 활동을 즐기며 일상의 활력을 채워가는 열린 공간”이라며 “나이가 들어서도 삶의 질이 떨어지지 않고 일상에서 행복을 누릴 수 있는 ‘삶의 질 특별시’ 서울시가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

서울 활력충전소는 민선 9기의 시정 비전인 ‘삶의 질 특별시 서울’의 철학을 동네 단위에서 구현하는 사업이다. 효율적으로 활용되지 않던 사회복지관의 1층을 아늑한 카페형 라운지 등으로 바꿔놓았다.

어르신들이 특별한 일정이나 목적이 없어도 편히 들러 담소를 나누고 영화나 취미 활동을 함께 즐길 수 있는 ‘문턱 없는 열린 아지트’로 운영된다.

방학점 1층에 마련된 ‘마실·이음·온기’ 라운지에는 ‘서울체력장’ 키오스크를 통한 체력 및 체성분 측정 시설이 설치됐다. 작은 영화관과 미니 음악회도 열릴 예정이며 취미·건강 동아리인 ‘활력공동체’와 주민이 참여하는 기획단·지원단도 운영된다. 낮에 이용이 어려운 어르신들을 위해 힐링 요가, 버스킹 공연, 티타임 등 오후 6시 이후에 운영된다.

서울시는 방학점에 이어 연말까지 ▲봉천점(서울YWCA봉천종합사회복지관) ▲성동점(성동종합사회복지관) ▲신당황학점(유락종합사회복지관) ▲수서점(태화기독교사회복지관) ▲낙성대점(서울시민대학 다시가는 캠퍼스) 등 5곳을 추가 개관한다. 이후 유휴공간을 활용해 2027년에 13곳을 추가로 개관할 예정이며 2030년까지 총 120곳으로 확대할 계획이다.

이와 함께 서울시는 인문학·취미 교실, 생활체육, 디지털 체험, 건강 상담 및 재취업 교육 등 다양한 활동을 즐길 수 있는 연면적 1만㎡ 내외 규모의 권역 거점형 통합 여가 시설 ‘활력충전센터’도 단계적으로 조성할 예정이다. 2027년 금천구 G밸리 교학사 부지의 첫 센터 착공을 시작으로 2032년까지 총 8곳이 건립된다.

유규상 기자
2026-11-17 17면
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