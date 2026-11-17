공모작 95편 중 8편 전문가 심사·국민 투표로 선정



양천구, 숏폼 공모전

서울 양천구의 숏폼 공모전에서 최우수상을 수상한 ‘양천, 나를 쉬게 하는 초록’의 한 장면.

양천구 제공

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서울 양천구는 민선 9기 주요 목표와 구의 매력을 담아낸 숏폼 공모전 ‘나만의 양천 픽’ 수상작 8편을 선정했다고 17일 밝혔다.구가 지난 9월 7일부터 지난달 9일까지 숏폼 공모전을 진행한 결과 7개 분야에서 작품 95편이 접수됐다. 구는 내부 예선과 전문가 심사를 거쳐 본선 진출작 8편을 선정한 뒤 지난 10월 26일부터 일주일 동안 온라인 국민투표를 진행했다. 투표에만 2572명이 참여하는 등 관심이 높았다. 구는 전문가 심사 점수 60%와 국민투표 결과 40%를 합산해 최종 순위를 정했다.최우수상으로는 ‘양천, 나를 쉬게 하는 초록’이 뽑혔다. 서서울호수공원과 안양천, 용왕산 스카이워크 등 양천의 대표 녹색공간을 감각적인 영상으로 소개하면서 쉼의 가치를 전달했다. 우수상은 두편이 선정됐다. 구 캐릭터 해우리로 안양천 가족정원 등 녹색 명소를 소개한 ‘초록으로 그리는 양천’과 구에서 17년간 거주한 학생 2명이 일상을 풀어낸 ‘오래 볼수록 더 좋아지는 양천구’다.장려상 수상작 5편 가운데 ‘비가 오면 깨어나는 도시’는 평소 눈에 띄지 않는 지하 시설인 ‘신월 빗물저류배수시설’로 도시의 안전 체계를 보여줬다. 구는 수상작 8편에 구청장 상장과 총 350만원의 상금을 수여한다. 수상작은 구 공식 유튜브나 홈페이지 등에서 선보일 예정이다.이기재 구청장은 “이번 공모전은 주민의 참신한 시선으로 민선 9기 양천구의 비전과 일상을 새롭게 발견하는 뜻깊은 기회”라며 “선정된 작품을 적극 활용해 ‘살고 싶은 도시, 살기 좋은 양천’의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.김주연 기자