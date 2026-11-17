지난 11일 한양대서 진행



김영호(왼쪽) 강동문화재단 대표이사와 권용 한양대 예술체육대학장이 지난 11일 한양대에서 열린 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구 강동문화재단은 지난 11일 한양대에서 한양대 예술체육대학과 지역 문화 예술 발전과 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 협약은 재단의 문화 예술사업 운영 경험과 한양대의 예술교육·연구 역량을 연계해 지역 문화 예술 발전을 도모하고자 마련됐다.이날 협약식에는 김영호 재단 대표이사와 권용 한양대 예술체육대학장 등 두 기관 관계자가 참석했다. 이들 기관은 협약을 통해 서로 보유한 유·무형 자원을 활용하는 등 기관 간 사업에 협력하기로 했다. 이후 교육·창작·공연 등 다양한 분야에서 공동사업을 추진할 계획이다.학생이 공연과 문화 예술사업 현장에 참여할 수 있도록 지원하고 아동·청소년이 함께하는 참여형 협력사업을 공동 발굴할 예정이다. 대학과 지역사회 간 교류를 활성화하고 주민의 문화 예술 참여 기회를 넓혀 나갈 방침이다.권 학장은 “학생들에게는 현장 경험의 기회를 제공하고 지역사회에는 문화 예술을 통한 교류의 장을 마련하겠다”고 말했다. 김 대표이사는 “양 기관의 전문성과 자원을 활용해 주민이 체감할 수 있는 공동사업을 추진하겠다”라고 강조했다.송현주 기자