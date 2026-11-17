총 350개 의류제조업체 정보 모아



서울 중구의류패션지원센터 공용재단실에서 재단사들이 CAM장비를 활용하여 재단작업을 진행하고 있다.

중구 제공

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서울 중구가 의류제조업체 350곳의 전문 분야와 강점을 한데 모은 ‘의류제조업체 라이브러리’를 발간했다고 17일 밝혔다. 디자이너는 원하는 옷을 만들 제작처를 쉽게 찾고 업체는 기술력을 알려 새로운 일감을 확보할 기회를 넓힌다는 취지다.구에는 서울 자치구 중 세 번째로 큰 규모의 의류제조업체가 모여 있다. 이렇듯 탄탄한 제조 기반을 갖추고 있지만 디자이너가 원하는 품목을 제작할 업체를 찾거나 소규모 의류제조업체가 새로운 거래처를 확보하기에는 쉽지 않자 현장의 어려움을 덜어주기 위해 의류제조업체의 정보를 모은 ‘라이브러리’ 제작에 나섰다.중구의류패션지원센터는 우선 지난 8월부터 의류제조업체를 대상으로 현장 조사를 했다. 이 과정에서 기존에 수록되지 않았던 업체 50곳을 새로 찾아 이를 포함한 총 350개 업체 정보를 라이브러리로 만들었다. 라이브러리에는 업체별 강점과 주력 생산·제작 품목 등을 세분화해 분류했다. 디자이너와 구매자가 제작하려는 제품에 맞는 업체를 쉽게 찾게 하기 위해서다. 또 종이책과 함께 전자책을 발행해 휴대전화나 컴퓨터에서도 필요한 정보를 찾아볼 수 있도록 했다. 전자책은 20일 중구의류패션지원센터 누리집에 공개된다.구는 발간과 함께 중구의류패션지원센터를 중심으로 의류제조업 소상공인 지원에 힘쓰고 있다. 센터는 디자이너와 브랜드의 제작 의뢰를 상담하고 작업 내용에 맞는 관내 봉제·패턴·샘플 업체를 찾아 연결한다. 구는 “지난해 6월 지하철 2·6호선 신당역 인근에 자리 잡은 후 디자이너들의 발길이 늘며 현장 상담과 제작 의뢰도 활발해지고 있다”고 설명했다. 올해 센터의 일감연계 상담은 지난달 셋째 주 기준 710건으로 지난해 같은 기간(398건)보다 78.4% 늘었다.구는 앞으로도 일감 연결과 무료 재단지원 등 현장에서 체감할 수 있는 지원을 이어가 의류제조업 소상공인을 뒷받침한다.김길성 구청장은 “이번에 발간한 라이브러리가 의류제조업 소상공인의 좋은 기술이 널리 알려지고 디자이너들도 필요한 제작처를 손쉽게 찾을 수 있는 가교가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자