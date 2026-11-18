내년 8월초… 최대 100만명 예상

김경호 “좋은 기억 안고 가도록”



김경호(왼쪽) 서울 광진구청장과 윤일선 천주교 서울대교구 제8지구장이 13일 ‘2027 세계청년대회 성공 개최를 위한 업무협약식’에서 기념촬영을 하고 있다. 광진구 제공

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서울 광진구는 지난 13일 천주교 서울대교구 제8지구(성동·광진지구)와 ‘2027 세계청년대회(WYD)’의 성공적인 개최를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 17일 밝혔다.김경호 구청장과 천주교 서울대교구 제8지구장 윤일선(달치시오) 신부, 지역 성당 사목회장 등이 청년대회 준비 현황과 성당별 건의 사항, 지역사회 연계 방안을 논의했다.세계청년대회는 청년들이 함께 모여 신앙과 문화를 교류하는 가톨릭교회 최대 규모 국제행사다. 내년 8월 3~8일 서울에서 열리며, 최대 100만명이 참여할 것으로 예상된다. 협약에 따라 구는 지역 기반시설과 행정 자원을 활용해 대회 운영을 지원하고, 천주교 서울대교구 제8지구는 현장 운영의 거점 역할을 맡는다. 양측은 관계기관과 협력해 안전·위생·교통 관리도 강화할 계획이다.김경호 구청장은 “2027 세계청년대회는 세계 청년들이 우리 문화를 경험하고 주민들과 좋은 인연을 맺는 뜻깊은 자리”라며 “구를 찾은 청년들이 안전한 환경과 따뜻한 환대 속에서 좋은 기억을 안고 돌아갈 수 있도록 천주교와 긴밀히 소통하겠다”고 말했다.이범수 기자