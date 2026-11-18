20일 우수사례 성과공유회 개최



유찬종 서울 종로구청장

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서울 종로구는 오는 20일 구청에서 한 해 복지 사업의 성과를 나누는 ‘통합사례관리·동 복지사업 우수사례 성과공유회’를 연다고 17일 밝혔다. 행사는 올해 진행한 통합 사례관리와 복지 사업의 성과를 나누고 민관 협력을 강화하는 자리다. 동 복지 담당과 복지기관, 교육센터, 경찰서 등 유관기관 관계자나 동 지역사회보장협의체 위원, 위기가구 살핌단 등 120명이 참석한다.위기가구 지원과 지역복지 활성화에 기여한 기관에 표창을 수여하고, 사례 발표와 전문가 강의도 진행할 계획이다. 무악동 지역사회보장협의체는 올 하반기 취약계층 홀몸 어르신 40명에게 생일상을 차려 준 ‘세상에서 하나뿐인 당신의 하루’를 소개한다.종로교육복지센터는 극심한 치통으로 결석이 잦았던 제과제빵 전공 학생에게 재능 기부를 연계해 치료를 받도록 하고 장학금을 지원한 사례를 발표한다. 종로지역자활센터는 고시원에 살던 주민이 공공임대주택으로 옮기고, 청소관리사와 도배기능사 자격을 취득해 취업한 사례를 전한다.유찬종(사진) 구청장은 “위기가구를 가장 먼저 발견하고 곁을 지키는 것은 현장의 이웃과 복지 담당자들”이라며 “민관 협력의 힘으로 촘촘한 복지 지원을 이어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자