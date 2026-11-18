19~20일 자정까지 먹거리 포차



지난 9월 서울 강남구 신사동 세로수길에서 열린 K뷰티·비어 페스티벌에서 참가자들이 맥주를 즐기고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 19~20일 신사동 세로수길 골목형상점가(신사동 512-9 일대)에서 ‘서울 달빛야장’을 시범 운영한다고 17일 밝혔다. 지난 9월 ‘서울 달빛야장’ 제1기 공모사업에 세로수길이 선정된 것을 기념하고 내년 3월 정식 개장에 앞서 야간 상권을 미리 점검하기 위해 마련됐다.‘낮에는 가로수, 밤에는 세로수’라는 콘셉트 아래 세로수길이 먹거리와 음악, 빛이 어우러지는 새로운 야간 명소로 변신한다. 시범 운영은 이틀간 오후 5시부터 자정까지 진행된다. 일부 구간 차량을 통제하고 붕어빵·어묵 등 추억의 먹거리를 판매하는 포장마차를 연다.행사장에는 달 모양을 형상화한 ‘서울 달빛야장’ 브랜드 아이덴티티를 곳곳에 배치하고, 음악과 함께하는 다채로운 프로그램도 마련된다. 세로수길에서는 10% 할인 가격으로 구매할 수 있는 ‘서울 달빛야장상품권’도 쓸 수 있다. 이날 구청장과 달빛야장 TF 관련 부서가 함께 현장을 둘러보고 간담회를 진행하며 ﻿애로 사항을 점검한다.김현기 구청장은 “상인들과 긴밀히 소통하고 관계 부서가 함께 현장 문제를 해결해 세로수길을 더 많은 방문객이 찾는 활력 넘치는 야간 명소로 만들어 나가겠다”고 말했다.김동현 기자