

서울 노원구 ‘스마트 공무원’ 박형순 재무과장이 올해 말 30년간의 공직생활을 마무리한다. 사진 : 노원구 제공.

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서울 노원구(구청장 서준오)는 1996년 공직에 입문해 30년간 구정 발전에 헌신한 박형순 재무과장이 퇴임을 앞두고 올해 말 공직생활을 마무리한다고 18일 밝혔다.박 과장은 재직 기간 동안 기획·예산·인사·홍보·재무 등 구정 핵심 부서를 두루 거치며 탁월한 행정 역량을 발휘해 온 노원구의 대표적인 ‘스마트 공무원’이다.그는 사무관 승진 이후 구민 안전과 미래 기술을 접목하는 스마트안전도시과장, 구정의 비전을 대내외에 알리는 미디어홍보담당관을 거쳐 구의 재정 건전성을 책임지는 재무과장을 지냈다.그는 구정에 대한 깊은 이해와 판단력, 그리고 조직 내 두터운 신뢰를 바탕으로 공직 내부의 소통과 리더십에서 빛을 발했다. ‘MZ세대’ 후배 직원들 사이에서는 가장 닮고 싶은 선배로 손꼽혀 왔다.함께 근무했던 예산팀 직원들은 “매일 아침 원탁회의를 통해 업무 일정뿐만 아니라 팀원들의 컨디션까지 세심히 챙겨주신 덕분에 격무를 이겨낼 수 있었다”며 “따뜻한 가슴을 겸비한 세대 통합형 리더였다”고 밝혔다.노원구 관계자는 “30년 가까운 세월 동안 구정의 주요 길목마다 묵묵히 소임을 다해준 노고에 깊은 감사를 전한다”며 “그가 남긴 소통과 헌신의 공직 문화는 후배 공무원들에게 오랜 귀감이 될 것”이라고 말했다.조현석 기자