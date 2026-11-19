

▲경기도의회 도시환경위원회가 17일 상임위 회의실에서 소관 실·국 및 공공기관을 대상으로 2026년도 행정사무감사 종합감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲이홍근 경기도의회 도시환경위원장이 17일 열린 도시환경위원회 2026년도 행정사무감사 종합감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회(위원장 이홍근)는 11월 17일(화) 소관 실·국과 산하 공공기관 대상 종합감사를 끝으로 지난 6일부터 12일 동안 진행한 2026년도 행정사무감사 일정을 모두 마쳤다.이번 감사는 도시환경위원회 소관 부서인 도시주택실, 도시개발국, 기후환경에너지국, 보건환경연구원, 수자원본부를 비롯해 산하 공공기관인 경기주택도시공사와 경기환경에너지진흥원을 대상으로 이뤄졌다. 위원회는 각 기관의 핵심 정책 추진 현황과 예산 집행의 적정성, 사업 실효성 등을 다각도로 점검하며 도민 생활과 밀접한 현안의 개선책을 도출하는 데 주력했다.위원회는 감사 기간 도민 주거 안정과 공공주택 공급, 도시 균형발전, 기후위기 대응 및 탄소중립, 자원순환, 수질관리 등 소관 정책 전반을 살폈다. 특히 전년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치 결과를 확인하고, 사업 추진 과정에서 나타난 미비점에 대해 보완 대책 수립을 요구했다.현장 중심의 감사 활동도 병행됐다. 위원들은 지난 11일(수) 평택호와 유천취수장을 찾아 반도체 방류수가 수질과 주변 환경에 미치는 영향을 점검하고, 유천취수장 상수원보호구역을 둘러싼 지역 현안과 관리 실태를 확인하며 합리적인 개선 방안을 논의했다. 이와 함께 지분적립형 주택 홍보관을 방문해 모델하우스를 직접 시찰하고, 감사에서 지적된 사안과 보완 과제들을 현장에서 재점검했다.또한 위원회는 일회성 지적에 그치지 않고 정책 집행 과정에서 드러난 구조적 문제와 제도적 한계를 짚어내며 대안을 제시하는 데 집중했다. 이를 통해 행정의 책임성을 강화하고 도민이 체감할 수 있는 정책 변화를 이끌어내는 데 감사 역량을 모았다.이홍근 위원장은 감사를 마치며 “행정사무감사는 단순히 문제점을 지적하는 데 그치는 것이 아니라 도민의 입장에서 행정을 되돌아보고 더 나은 정책 방향을 모색하는 과정”이라며 “정책의 성과는 행정 내부의 평가나 수치가 아닌 도민의 삶에서 체감할 수 있는 변화로 나타나야 한다”고 강조했다.이어 “이번 감사에서 제기된 지적사항과 정책 대안들이 실제 행정에 반영될 수 있도록 집행부가 책임 있는 개선방안을 마련해 달라”며 “특히 현지확인을 통해 살펴본 지역 현안과 반복적으로 지적되는 문제에 대해서는 근본적인 원인을 분석하고 실효성 있는 후속 대책을 추진해 달라”고 주문했다.아울러 이 위원장은 “감사 기간 동안 심도 있는 질의와 정책 대안 마련에 힘써주신 위원님들과 성실하게 수감에 임해주신 관계 공직자 여러분의 노고에 감사드린다”며 “도시환경위원회는 앞으로도 도민의 목소리에 귀 기울이고 현장에서 확인한 과제들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.한편 도시환경위원회는 이번 행정사무감사에서 도출된 지적사항과 정책 제안들이 향후 예산안 심의 및 주요 사업 추진 과정에 제대로 반영되는지 후속 이행 상황을 지속적으로 점검할 방침이다.양승현 리포터