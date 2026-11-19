

▲국중범 경기도의회 교육기획위원장이 17일 열린 2026년 경기도교육청 행정사무감사 종합감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 국중범 위원장(더불어민주당, 성남4)은 지난 12일부터 17일까지 실시된 경기도교육청 본청 및 직속기관 대상 행정사무감사와 종합감사를 통해 교육행정의 책임성 강화와 정책 연속성 확보, 학교 현장 중심의 실질적인 변화를 주문했다.국중범 위원장은 내년도 경기도교육청 조직개편과 관련해 부서 간 업무 이관 및 역할 분담을 명확히 설정해 정책 집행 과정에서 행정 공백이나 현장 혼선이 빚어지지 않도록 면밀히 대비할 것을 당부했다. 특히 이번 조직개편이 단순한 기구 재배치에 머물지 않고, 교육가족의 의견을 수렴하고 부서 간 협업을 확대해 교육행정 전반의 효율성을 끌어올리는 전환점이 되어야 한다고 강조했다.부서별 주요 현안에 대한 점검도 이뤄졌다. 국 위원장은 유보통합준비단에 소관 업무가 영유아교육과로 이관된 이후에도 기존 기능이 차질 없이 유지되도록 조치하고, 교육부 특별교부금에만 의존하지 않는 도교육청 차원의 자체사업을 발굴할 것을 요구했다. 아울러 장애전문어린이집의 특수성과 운영 여건을 반영해 경기도 교육·보육 환경에 부합하는 경기형 유보통합 모델을 수립해 달라고 요청했다.이어 중등교육과에는 진학정보센터 이전에 맞춰 상담실 공간을 충분히 확보하고 진학전문지원관 채용을 검토할 것을 주문했으며, 학교교육정책과에는 IB 교육과 K-미래학교 등 핵심 교육정책이 일선 학교 현장과 유기적으로 연계돼 추진되도록 당부했다. 또한 유아교육과에는 유아교육 전문기관의 4개 권역 확대에 따른 사전 운영 준비와 지역 특성을 살린 프로그램 구성을, 특수교육과에는 특수학교 도서관 등 교육시설에 대한 접근성 개선을 각각 요구했다.교육행정 분야와 관련해서는 정보화담당관에 디지털플랫폼 구축 사업의 안정적 운영·유지관리와 활용도 제고를 주문하고, 예산담당관에는 의회 요구자료가 적시에 제출되도록 협조체계를 정비할 것을 요청했다. 이와 함께 의회협력과에는 의회와의 소통 및 협력 강화를, 복지협력과에는 교직원 후생복지 제도의 형평성 제고와 장기재직 연수의 안정적인 운영을 당부했다.직속기관 감사에서도 기관별 세부 과제에 대한 당부가 이어졌다. 국 위원장은 경기도교육정보기록원에 평택 영구기록물 관리시설 건립과 초·중학교 학적기록물 전산화 추진 시 기록물의 안전한 보존과 개인정보 보호에 만전을 기할 것을 주문했다. 경기도교육청교직원복지센터에는 교직원 마음건강 회복을 지원하는 심리상담 및 정서회복 프로그램의 문턱을 낮추고, 위기 상황 발생 시 즉각 대처할 수 있는 지원망을 확충할 것을 요청했다.아울러 경기도교육청남부·북부유아체험교육원에는 유아교육 전문기관 4개 권역 확대에 발맞춰 기관별 특화 체험 프로그램을 개발하고, 찾아가는 체험교육을 넓혀 지역 간 교육 기회 격차를 해소해 달라고 당부했다. 경기도교육청특수교육원에는 시설 리모델링 및 외부 경사로 증축 시 장애학생의 이동 편의와 안전을 최우선으로 반영하고, 행동중재 등 특수교육 지원 프로그램을 내실화할 것을 강조했다.국 위원장은 17일 열린 종합감사에서 전체 감사 내용을 갈무리하며 향후 경기교육이 지향해야 할 방향을 제시했다.국 위원장은 “경기도교육청 본청은 경기교육 전체를 바라보는 종합적인 시각에서 정책을 추진하고, 교육지원청과 학교 현장이 제 역할을 다할 수 있도록 적극 지원해야 한다”며 “학생과 학부모, 교직원 등 교육가족의 다양한 목소리를 정책에 반영하여 학교 현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.이어 “이번 감사에서 제기된 지적사항과 개선 요구는 도민께서 주신 숙제라는 마음으로 받아들여야 한다”며 “경기교육대전환이 구호에 그치지 않고 교육가족 모두가 체감할 수 있는 변화로 이어져야 한다”고 말했다.마지막으로 국 위원장은 “경기도의회 교육기획위원회 역시 집행부에 대한 감시와 견제라는 본연의 역할에 충실하면서도, 건설적인 대안을 제시하고 필요한 정책적·제도적 지원에 적극 협력하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터