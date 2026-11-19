

▲경기도의회 안전행정위원회가 17일 상임위 회의실에서 소방재난본부 등 소관 기관을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲양경석 경기도의회 안전행정위원장이 17일 열린 2026년도 안전행정위원회 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회(위원장 양경석)는 17일 소방재난본부 등 소방 분야 6개 기관 대상 감사를 끝으로 2026년도 행정사무감사 일정을 모두 마쳤다.안전행정위원회는 지난 6일 북한산119산악구조대와 고양 금정굴 사건 현장을 찾아 현지확인을 진행한 데 이어, 10일부터 17일까지 도내 11개 소방서와 자치행정국, 안전관리실, 남·북부자치경찰위원회, 소방재난본부 등 소관 기관에 대한 행정사무감사를 실시했다.위원회는 이번 감사를 통해 도민 안전과 직결된 주요 정책의 이행 상황과 소관 기관의 업무 전반을 살피고, 사업 실효성 및 예산 집행의 적정성 등 주요 현안을 중점적으로 점검했다.분야별 점검 내용을 보면, 소방 분야에서는 소방공무원 인사 운영의 공정성·투명성 확보와 의용소방대 활성화, 첨단 소방장비 확충 및 현장 대응역량 강화를 요구했다. 또한 119안심콜 가입률 제고를 위한 지역사회 협력 강화와 창고시설 화재 예방관리 내실화, 오인신고로 인한 소방력 낭비 방지 대책 등 일선 소방안전 현안의 보완을 주문했다.자치행정국 대상 감사에서는 도유지 관리 소홀 및 무단점유 실태를 지적하고, 공무원 의원면직 증가 추세에 따른 근무여건 개선 필요성을 짚었다. 아울러 경기도자원봉사센터의 직원 징계 및 조직 운영 실태와 수탁기관 공개모집 절차의 적정성을 확인하며 공정하고 투명한 기관 운영을 촉구했다.안전관리실 감사에서는 노후시설 안전점검과 수해 복구 지연 문제, 폭염 대응시설 확충 등 재난 예방·대응체계를 살피고, 안전취약계층 지원 확대와 지역안전지수 향상 방안을 마련할 것을 요구했다. 이와 함께 남·북부자치경찰위원회에는 지역 치안 공백 방지와 어린이 통학로 안전 확보, 자치경찰 사무의 내실화를 당부하는 한편, 무인교통단속장비 운영비 부담 문제와 과태료 수입 귀속 구조의 개선을 촉구했다.양경석 위원장(더불어민주당, 평택1)은 “이번 행정사무감사는 현장에서 직접 도민의 안전을 살피고, 주요 정책과 사업이 당초 취지에 맞게 추진되고 있는지 점검하는 데 중점을 뒀다”며 “의원님들께서 제기한 지적사항과 개선 요구가 일회성에 그치지 않고 실질적인 정책 변화로 이어질 수 있도록 지속적으로 살펴보겠다”고 말했다.이어 “어려운 재정여건 속에서도 도민의 안전과 직결되는 필수 사업은 계속해서 차질 없이 추진돼야 한다”며 “행정사무감사에서 확인된 개선 과제를 토대로 사업의 필요성과 예산 편성의 적정성을 면밀히 검토해 도민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어내겠다”고 강조했다.한편 안전행정위원회는 오는 23일부터 25일까지 사흘 동안 2026년도 추가경정예산안과 2027년도 본예산안, 조례안 등 소관 안건을 심사할 방침이다.양승현 리포터