

▲김회철 경기도의원이 17일 열린 경기도 소방재난본부 대상 2026년도 행정사무감사에서 첨단 소방장비 확충 및 119안심콜 활성화 방안을 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)은 17일(화) 경기도 소방재난본부를 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 첨단 소방장비의 현장 운용 실태를 점검하고, 장비 보강과 119안심콜 서비스 가입 확대를 위한 정책 대안을 제시했다.이날 김회철 의원은 앞서 화성소방서 현지감사 당시 무인소방로봇의 화재진압 시연을 지켜본 소감을 언급하며 “상당히 발전된 소방장비로, 대원들이 들어가기 어려운 위험한 곳을 대신할 수 있는 장비”라고 말했다. 그러면서도 “복잡한 화재현장에서는 구조물과 장애물 때문에 차륜형 로봇의 진입에 한계가 있을 것”이라고 짚으며 실제 재난 현장에서의 투입 사례와 실효성을 면밀히 검토할 것을 요구했다.이어 김 의원은 경기도가 오는 2027년부터 2030년까지 4족 보행 소방로봇 9대에 대한 도입 수요를 소방청에 제출한 현황을 확인하고, 현재 기술 개발 단계와 일선 현장 배치 가능성을 질의했다. 아울러 현재 도내에 무인소방로봇 1대와 저상소방차 5대가 배치돼 있는 실태를 지적하며 “화재현장이 복잡해지고 지하시설도 많아지면서 대원들의 투입이 상당히 위험해지고 있다”고 우려를 나타냈다.김 의원은 “첨단 소방장비들이 좀 더 많이 필요하지 않겠느냐”며 “장비 확보를 위한 제도적 보완도 필요하다”고 강조했다. 답변에 나선 홍장표 소방재난본부장 역시 첨단 장비 도입을 위한 제도적 뒷받침이 필요하다는 데 공감을 표했다.이와 함께 김 의원은 소방서별 119안심콜 서비스 등록 실적을 점검하며 “제도와 시스템은 잘 만들어졌지만 가입 인원은 상당히 적다고 느껴진다”고 지적했다. 특히 일선 소방서의 자체 홍보만으로는 가입자를 늘리는 데 한계가 있는 만큼 읍면동 행정복지센터와 의용소방대, 이·통장 등 지역사회 인적·행정 자원을 연계해 가입률을 끌어올릴 것을 주문했다.마지막으로 김 의원은 “전면적인 확대가 어렵다면 시범 소방서를 선정해 1년 정도 운영하면서 매뉴얼을 만들어 볼 수 있을 것”이라며 “내년에는 시범지역에서 가입 인원이 얼마나 늘었는지, 어떤 매뉴얼이 마련됐는지 확인할 수 있기를 바란다”고 말했다.양승현 리포터