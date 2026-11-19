

▲이오수 경기도의원이 18일 경기융합타운 내 아이사랑놀이터 광교점 ‘맘대로 A+ 놀이터’ 개소식에 참석해 마이크를 잡고 축사를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)이 11월 18일 경기융합타운에서 열린 ‘맘대로 A+ 놀이터’ 개소식에 참석해 지역 영유아와 가족을 위한 놀이공간 확충을 축하하고, 가족 친화적인 보육환경 조성을 강조했다.이날 행사에는 이오수 부위원장을 비롯해 경기도 및 수원시 관계자, 지역 영유아 가족 등 50여 명이 자리했다. 행사는 축사와 인형극 공연, 기념촬영을 비롯해 현판 제막식과 시설 라운딩 순으로 진행됐다.새롭게 문을 연 ‘맘대로 A+ 놀이터’는 경기융합타운 보행몰 남측 상가 내 유휴공간을 활용해 276㎡ 규모로 조성한 생활밀착형 영유아 전용 놀이시설이다. 내부에는 AI 디지털 콘텐츠와 블록놀이, 정글짐 등 다채로운 체험공간이 마련돼 영유아가 창의력과 신체활동 능력을 고루 기를 수 있도록 설계됐다. 시설 운영은 수원시동부육아종합지원센터가 맡으며, 매주 화요일부터 토요일까지 지역 영유아 가족을 대상으로 개방된다.이 부위원장은 광교 지역에 인구가 꾸준히 유입되면서 가족 단위의 생활 수요가 높아지는 만큼, 영유아가 안전하게 이용할 수 있는 공공 놀이공간을 넓히는 일이 무엇보다 중요하다고 짚었다.아울러 이번 시설이 아이들에게는 풍성한 놀이와 체험 기회를 제공하고 부모들에게는 육아 부담을 덜며 이웃과 교류하는 사랑방 역할을 하길 기대한다며, 향후 지역 특성에 부합하는 보육 및 문화 인프라를 넓히는 데 꾸준히 힘을 쏟겠다는 의지를 내비쳤다.이오수 의원은 “아이들이 마음껏 뛰어놀고 부모들이 안심하고 찾을 수 있는 공간이 광교에 마련돼 뜻깊다”며 “이번 놀이터가 지역의 대표적인 가족 친화 공간으로 자리 잡길 기대하며, 앞으로도 아이 키우기 좋은 광교를 만드는 데 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.양승현 리포터