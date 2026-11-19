

▲김미숙 경기도의원이 18일 열린 농정해양위원회 2026년도 행정사무감사 종합감사에서 산림병해충 대응 및 영유아 친환경 급식 확대를 주문하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)은 18일(수) 열린 2026년도 행정사무감사 종합감사에서 소나무재선충병 확산 방지를 위한 연구 다각화와 예방 중심의 산림관리 정책 수립을 촉구하는 한편, 영유아 대상 친환경 공공급식 지원 확대를 주문했다.이날 감사에서 김미숙 의원은 소나무재선충병 피해 확산과 관련해 기후변화가 산림병해충의 활동 양상과 산림생태계 전반에 미치는 영향을 다각도로 분석하고, 현행 방제 체계의 실효성을 재점검해 근본적인 대응책을 마련해야 한다고 지적했다.김 의원은 “소나무재선충병 방제를 위해 지속적으로 예산을 투입하고 있지만 피해가 확산되고 있는 만큼, 기존 방제 방식만으로 대응하는 데에는 한계가 있다”며 “보전 가치가 높은 산림은 집중적으로 보호하되, 피해가 반복되는 지역은 기후변화에 적합한 대체 수종 발굴과 수종 전환 가능성까지 검토하는 등 중장기적인 산림관리 정책으로 전환할 필요가 있다”고 강조했다.특히 산림환경연구소가 수행하는 연구과제의 방향성도 짚었다. 김 의원은 “그동안 약제 효과와 방제 방법에 관한 연구가 추진됐지만, 앞으로는 기후변화에 따른 매개충의 활동 변화와 산림생태계에 미치는 영향까지 연구 범위를 확대해야 한다”고 밝혔다.이어 김 의원은 “기후변화로 인해 기존에 잘 자라던 수종의 생육환경이 달라지고 병해충의 활동도 변화할 수 있다”며 “기존 약제 효과와 방제 방법에 관한 연구에서 나아가 매개충의 번식 억제와 피해 확산 방지 등 새로운 방제기술을 발굴하고, 기후변화에 적합한 대체 수종 발굴과 단계적인 수종 전환 가능성까지 검토하는 등 중장기적인 산림관리 방안을 마련해야 한다”고 주문했다. 아울러 도출된 연구성과가 일선 산림관리 현장에 실질적으로 적용될 수 있도록 관련 연구자료와 방제 데이터를 체계적으로 축적하고, 도민들이 필요한 정보를 손쉽게 찾아 활용할 수 있도록 정보제공 및 현장지원체계를 강화할 것을 요청했다.영유아 먹거리 지원 확대와 위원회 운영 내실화에 대한 당부도 이어졌다. 김 의원은 “어린이집 영유아에게 제공되는 친환경 공공급식이 쌀 중심의 지원에 머물러서는 안 된다”며 “학교급식과 같이 다양한 친환경 농산물과 축산물까지 지원 범위를 확대할 수 있도록 단계적인 확대방안과 필요한 예산 확보에 적극적으로 나서야 한다”고 촉구했다.또한 경기도 먹거리위원회의 대면회의 개최 실적이 2022년 10회에서 2026년 2회로 급감한 점을 지적하며 “먹거리 정책은 도민의 건강과 직결되는 중요한 분야인 만큼 위원회 운영을 활성화하고, 논의된 사항이 실제 정책에 반영될 수 있도록 노력해야 한다”고 전했다.끝으로 김미숙 의원은 “좋은 정책과 연구가 실제 성과로 이어지기 위해서는 이를 뒷받침할 예산과 지속적인 행정적 지원이 필요하다”며 “기후변화에 대응한 산림보전과 영유아의 건강한 먹거리 지원이 실질적인 정책 성과로 이어질 수 있도록 적극적으로 노력해 달라”고 거듭 당부했다.양승현 리포터