

▲경기도의회 장한별 의회운영위원장이 18일 경기도의회와 경기도교육청을 대상으로 한 2026년 행정사무감사 실시에 앞서 증인 대표로부터 선서를 받고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의회운영위원회(위원장 장한별)가 11월 18일(수) 경기도의회와 경기도교육청을 상대로 2026년 행정사무감사를 진행했다.이날 의회운영위원회는 경기도의회를 대상으로 한 감사에서 ‘전국 최대 광역의회 위상에 맞는 지원 체계 점검’에 초점을 맞췄다. 위원들은 ▲오프라인 중심의 의정홍보 방식 개선 ▲의정활동과 무관하게 형식적으로 운영되는 고문공인회계사·세무사 자문 제도 ▲의회 자체 감사기구의 실효성 확보 방안 등을 집중적으로 다뤘다.이어 진행된 경기도교육감 비서실 및 경기도교육청 소속 홍보기획관 감사에서는 ‘민선 5기 경기교육 실태 점검과 민선 6기 경기 교육의 방향 점검’을 핵심 과제로 삼았다. 이 자리에서는 ▲단순 업무 과실로 인해 반복되는 개인정보 유출 사고 ▲각급학교 민간(상용) 어플 서비스의 통합 관리체계 미흡 ▲교육정책 변경에 따른 사업 중단·폐지 결정의 객관성 및 연속성 확보 필요성 등에 대한 질의가 펼쳐졌다.감사를 주재한 장한별 경기도의회 의회운영위원장(더불어민주당, 수원4)은 피감 부서의 막중한 책임감을 강조하며 후속 조치를 당부했다. 장 위원장은 의회사무처에 체계적이고 전문적인 의정 지원 역량을 확보할 것을 주문하는 한편, 경기도교육감 비서실과 경기도교육감 소속 홍보기획관에는 새로운 경기교육을 설계하는 과정에서 이번 감사 지적사항을 충실히 반영해 달라고 요청했다.한편, 경기도의회 의회운영위원회는 오는 11월 19일(목) 경기도지사 비서실과 경기도지사 및 경제부지사 보좌기관, 대변인, 경기도 홍보기획관, 소통협치관, 중앙협력본부를 대상으로 행정사무감사를 이어갈 방침이다.양승현 리포터