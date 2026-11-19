실내 전망시설·라운지 카페 도입

개선공사 거쳐 2028년 말 개장



최우수상에 선정된 실내 전망시설 조성안.

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경남 창원시가 흉물 논란을 빚었던 성산구 대상공원 내 빅트리를 시민들이 머물며 휴식과 여가를 즐길 수 있는 체류형 전망공간으로 탈바꿈시킨다. 애초 구상과 달리 원통형 구조물로 조성돼 시민들의 반발이 나왔던 빅트리를 시민 선호도와 아이디어를 반영해 재정비하겠다는 계획이다.시는 빅트리 상부에 실내 전망시설과 스카이라운지 카페 등 편의시설을 도입하고 대상공원 내 주변 시설과 연계해 복합 여가 공간으로 개선한다고 19일 밝혔다.시는 지난해 시민 4663명을 대상으로 진행한 선호도 조사에서 실내 전망시설 설치가 51%로 가장 높은 선호를 얻었고 올해 아이디어 공모에서도 실내 전망시설 조성안이 최우수상에 선정된 점을 반영했다. 상부 조망공간에는 포토존 등 특색 있는 연출을 더해 소셜미디어(SNS) 명소로 조성할 방침이다.인근 트리하우스에는 숲속 레스토랑을 도입하고 어린이 동반 가족을 위한 맘스프리존과 연계한다. 전동카트 등 공원 내 이동 수단 도입도 추진해 식사와 휴식, 조망을 함께 즐길 수 있는 동선을 구축할 계획이다.빅트리는 대상공원 민간 공원 조성 특례사업의 상징 시설로, 사업비 344억원이 투입됐다. 싱가포르 ‘가든스 바이 더 베이’의 빅트리를 참고해 화려한 조형물로 계획됐지만, 착공 이후 자연재해 취약성 우려 등으로 설계가 변경되면서 상부 메인 조형물과 대부분의 가지 구조물이 제외됐다. 이후 단순한 원통형 구조물만 남은 모습이 공개되자 조감도와 크게 다르다는 비판과 함께 흉물 논란이 일었다.시는 향후 설계 공모를 통해 구체적인 외형과 도입 시설을 결정하고 개선공사 등을 거쳐 2028년 말 개장할 예정이다. 우선 시 예산을 투입하고 특례사업의 사업비 정산을 통해 소요 비용을 보전할 계획이다.창원 이창언 기자