악취저감 TF·유용미생물 보급

11억원 확보, 벤치마킹 잇따라



대구 군위군이 축산농가에서 악취 저감을 위한 유용미생물을 살포하고 있다.

군위군 제공

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대구 군위군의 축산악취 개선사업이 전국 최고 성과를 인정받으면서 지방자치단체들의 벤치마킹이 잇따르고 있다.군위군은 농림축산식품부가 주관한 ‘2027년도 축산악취개선사업’ 공모에서 전국 1위에 선정돼 사업비 11억 4000만원을 확보했다고 19일 밝혔다.이번 공모에는 전국 11개 시도, 48개 시군의 534개 농가가 참여했다. 1차 서류평가에 이어 2차 발표평가를 거쳐 최종 순위를 결정했다.축산악취 개선사업은 축사와 가축분뇨 처리 과정에서 발생하는 악취를 줄이고 가축분뇨의 적정 처리와 퇴비·액비화를 촉진해 쾌적한 축산환경을 조성하는 사업이다.군은 민선 8기 김진열 군수 취임 이후 지속해 지역의 고질적인 민원인 악취 발생 원인을 사전 차단하고자 축산악취 저감 태스크포스(TF)를 운영했다. 축사 환경관리 컨설팅과 유용미생물(고초균, 유산균, 광합성균 등) 보급 등 다양한 저감 대책을 추진해 왔다.군위축협 조합장을 6차례 지낸 김 군수가 풍부한 축산 현장 경험과 전문성을 바탕으로 농가의 자발적인 환경 개선 참여를 적극 유도했다. 군은 현장 중심 소통과 협력 체계를 구축한 점이 평가에 반영된 것으로 보고 있다.이런 성과가 알려지면서 전국 최대 규모 축산단지를 보유한 충남을 비롯해 경남·경북·강원 등 전국 지자체들의 벤치마킹 발길이 잇따르고 있다.김 군수는 “이번에 확보한 사업비를 악취 발생 농가의 자외선(UV) 저감장치, 액비 순환 시스템 등 악취 저감시설 및 가축분뇨 처리 장비 확충에 투입할 계획”이라며 “군민이 체감하는 쾌적한 축산환경을 조성하고 지역사회와 상생하는 지속 가능한 축산선도 도시 육성에 힘쓰겠다”고 말했다.현재 군위군에는 돼지농장 43곳과 가금류 농장 17곳 등이 운영되고 있다.대구 김상화 기자