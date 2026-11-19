삼성역 무정차 통과 또 밀려

“국토부가 점검 연장해 지연”

“보강안 결정시 내년 상반기”

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수도권광역급행철도(GTX)-A 완전 개통이 2028년으로 미뤄진 데 이어 삼성역 무정차 통과로 한강 남북을 잇는 일정마저 해를 넘길 것으로 보여 경기 파주·고양·성남·화성 동탄과 서울 수서 등 노선 주변 주민들의 불만이 커지고 있다. 현재 GTX-A는 운정중앙~서울역과 수서~동탄으로 나뉘어 운행 중이다. 서울시와 국토교통부가 지연 경위와 개통 일정을 놓고 제각각 설명을 내놓는 사이 시민들은 개통 시점도 모른 채 다른 교통수단으로 갈아타는 불편을 겪고 있다.19일 서울시와 국토부에 따르면 삼성역 기둥의 철근 누락은 지난해 11월 영동대로 복합개발사업 3공구에서 확인됐다. 서울시는 보강 방안을 마련해 올해 4월 국토부에 전달했다. 서울시는 보강공사와 시운전을 병행하면 관계기관과 협의한 8월에 열차를 무정차 통과시킬 수 있었다는 입장이다. 그런데도 국토부가 정부합동점검 종료 예정일을 7월 20일에서 11월 20일로 연장하고 별도 검증 용역을 진행해 일정이 밀렸다는 게 서울시의 설명이다.반면, 국토부는 열차 통과 전에 기둥이 설계하중을 견딜 수 있는지 검증해야 한다는 입장이다. 정부합동점검에서 철근 누락에 더해 철근을 덮는 콘크리트 두께가 부족한 곳도 추가 확인됐다는 것이다. 국토부는 보강 방안을 검토한 한국콘크리트학회가 철근이 대규모로 빠진 기둥이 하중을 버티는 힘이 부족한 만큼 기존 강판 보강 공법을 그대로 적용하기 어렵다고 판단했다고 덧붙였다.이에 따라 국토부는 기존 기둥을 보강하는 두 가지 공법과 철거 후 다시 시공하는 방안을 검토해 연내 최종안을 정할 예정이다. 내년 상반기 무정차 통과는 기존 기둥을 보강하는 방안이 채택될 경우의 전망이다. 구체적인 개통일은 최종안을 정한 뒤 공사와 영업시운전 병행 여부 등을 따져 결정할 계획이다.개통을 손꼽아 기다려 온 운정, 일산, 동탄 등의 주민들은 “지금쯤이면 보강공사가 끝났어야 하는 것 아니냐”는 불만과 함께, 철근이 빠진 경위와 시공·감리 책임을 밝히고 안전이 확보되는 대로 삼성역 무정차 통과부터 시행해 달라는 목소리를 높이고 있다. 최규진 경기도의원(고양)은 “개통 가능한 일정을 두고 두 기관이 서로 다른 입장을 내놓는 이유를 모르겠다”며 “경기도가 적극 나서 도민들의 출퇴근길 불편을 하루속히 덜어 줄 대책을 내놓아야 한다”고 강조했다.한상봉 기자