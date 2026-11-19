15년 만에 첫 삽… 3472억 투입

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2011년 도시개발구역 지정 이후 15년간 개발이 지연됐던 경기 시흥시 월곶역세권 도시개발사업이 18일 첫 삽을 떴다.시흥시는 3472억원을 투입해 첨단 바이오·인공지능(AI) 산업과 주거 기능을 결합한 복합도시를 조성한다고 19일 밝혔다. 시흥도시공사가 추진하는 이 사업은 월곶동 520-5 일원 23만 5780㎡ 부지에 분양주택 1150세대와 임대주택 1150세대 등 총 2300세대를 공급하고, 바이오산업 육성 전략인 ‘바이오 트리플렉스 시흥’의 사업화 거점으로 조성된다.시는 서울대 시흥캠퍼스와 배곧 경제자유구역의 연구개발(R＆D), 월곶역세권의 사업화, 정왕국가산업단지의 제조·생산 기능을 연계해 바이오기업의 연구 성과가 실제 제품 생산으로 이어지는 산업 생태계를 구축한다는 구상이다. 준공 목표는 2031년이다.2029년 개통 예정인 월곶판교선이 연결되면 수인분당선과 맞물려 수도권 남부 산업거점과의 접근성이 높아질 것으로 기대된다. 임병택 시장은 “지역경제 활성화와 주거 안정으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.강남주 기자