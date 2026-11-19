서귀포, 의료·요양 통합돌봄 시행

1324명 발굴·서비스 7159건 연계



제주 서귀포시의 돌봄 대상자 방문복약 서비스 현장.

서귀포시 제공

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도시락에 손 댄 흔적이 없고 연락에도 응답이 없자 배달 업체가 주민센터에 알렸다. 현장 출동한 담당자는 뇌경색으로 쓰러진 50대 남성을 발견해 119에 신고했고, 남성은 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 식사 지원과 세심한 관찰이 한 생명을 살렸다.제주 서귀포시는 지난 3월 의료·요양 통합돌봄 본사업 시행에 맞춰 맞춤형 지원을 강화하고 있다고 19일 밝혔다. 통합돌봄과를 신설하고 읍면동과 보건소에 전담인력 27명을 배치했다. 25명 규모의 협의체도 구성했다. 10월 말 기준 돌봄 대상 1324명을 발굴해 서비스 7159건을 연계했다. 방문의료와 방문복약, 퇴원환자 연계, 어르신 병원 동행, 주거환경 개선 등 5개 특화사업에는 6억원을 투입했다. 퇴원환자의 지역사회 복귀를 돕기 위한 협력병원도 7곳에서 10곳으로 확대할 계획이다.대천동에서 홀로 사는 이모(83)씨는 유방암 수술 후 팔 사용이 불편해지며 병원 정기 진료가 부담이었다. 시는 돌봄 매니저를 투입해 병원 동행과 접수, 진료, 귀가까지 지원했다. 여기에 긴급돌봄과 가사·영양 지원, 방역소독 등도 연계해 일상의 안정을 돕고 있다.제주가치돌봄과 찾아가는 건강돌봄 등 자체 사업도 확대 중이다. 10월 말 기준 5개 돌봄 사업을 통해 8217명에게 서비스를 제공했다. 제주가치돌봄은 일시재가와 방문목욕, 식사지원, 동행지원, 운동지도 등 생활돌봄, 대청소, 간편집수리 등 주거편의를 지원한다.복지 사각지대 발굴도 강화하고 있다. 퇴직공무원으로 구성된 복지매니저 8명은 공공임대주택과 여관·모텔 거주자, 폐지수집 가구 등 1128가구를 조사하고 162가구를 발굴해 224건의 서비스를 연계했다. 이 사업은 3년 연속 인사혁신처 사회공헌사업에 선정됐으며 올해는 인사혁신처장 표창도 받았다.시 관계자는 “돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 의료·요양·돌봄 간 연계를 강화하고 복지 사각지대 위기가구를 적극 발굴하겠다”고 말했다.서귀포 강동삼 기자