스타트업과 투자사·기업 한자리에…‘경기 스타트업 서밋 2026’ 10월 14~15일 열린다

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 10월 14일부터 15일까지 수원컨벤션센터에서 ‘2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)’을 개최한다.
경기 스타트업 서밋은 2024년부터 시작된 글로벌 스타트업 비즈니스 플랫폼으로, 혁신 스타트업과 국내외 투자사, 대·중견기업 간의 연결고리를 하고 있다.
올해 서밋에는 국내외 투자자 160여 명이 참여해 480차례 1:1 투자 상담(밋업)과 대·중견기업과의 개방형 혁신 전략(오픈이노베이션)을 운영한다.
156개 스타트업이 인공지능·반도체, 로봇, 바이오, 기후테크 등 다양한 분야의 기술과 제품을 선보이고 기업설명회(IR) 프로그램과 경연도 행사장 곳곳에서 이어진다.
이와 함께 G-스타 오디션 결선, 반려동물 창업 공모 결선, 판교 투자교류회 기업설명회 등을 통해 스타트업에 투자 유치 기회가 주어진다.
본행사에 앞서 운영된 두 차례의 사전 프로그램 ‘지-서밋 인베스트 커넥트(G-SUMMIT Invest Connect)’에서는 총 70개 스타트업이 국내외 투자사 및 대·중견기업과 180건 이상의 1:1 투자·협업 상담을 진행했다.
류순열 경기도 벤처스타트업과장은 “올해 경기 스타트업 서밋이 혁신 스타트업과 투자사, 대·중견기업이 한자리에서 실질적 투자와 협력의 기회를 만드는 뜻깊은 자리로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지