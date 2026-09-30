최두호 서울시의원 “한강버스 주말요금 2배 인상, 관광객 지불의사로 판단해선 안 돼”



지난 29일 서소문청사 후생동 4층에서 열린 ‘한강버스 요금체계 개편을 위한 시민 공청회’에 참석한 최두호 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 최두호 의원(더불어민주당, 광진2)은 지난 29일 서소문청사 후생동 4층에서 열린 ‘한강버스 요금체계 개편을 위한 시민 공청회’에서 요금 인상의 근거로 제시된 지불의사금액 조사 결과가 출퇴근 등 일상적인 교통 이용자의 부담을 충분히 반영하는지 질의했다.서울시는 이날 주말·공휴일 한강버스 요금을 일반 3000원에서 6000원, 청소년 1800원에서 3600원, 어린이 1100원에서 2200원으로 올리는 차등 요금제 개편안을 공개했다. 예약 이용 시 2000원을 추가로 받는 방안도 검토 중이다. 개편안에는 여의도·잠실 선착장 하선 승객 2107명을 대상으로 조사한 지불의사금액의 중앙값 8248원 등이 고려됐다.최 의원은 “현장에서 한강버스를 이용한 승객이 답한 금액이 지하철이나 버스처럼 일상적으로 오가는 교통수단에 대해 낼 수 있는 금액인지, 관광·여가를 즐긴 경험에 대해 낼 수 있는 금액인지 살펴봐야 한다”고 지적했다. 이어 “이용 목적에 따라 적정하다고 느끼는 요금이 달라질 수 있는 만큼, 조사 결과를 요금 개편의 근거로 적용할 때 이러한 차이를 고려해야 한다”고 강조했다.서울연구원 연구위원은 설문 조사 항목에 탑승 목적을 묻는 질문을 넣었으며, 관광이나 여가 외에 출퇴근과 업무용으로 이용했다는 답변도 확인됐다고 밝혔다. 다만 지불의사금액을 추정하는 분석 과정에서는 이 같은 탑승 목적을 별도로 반영하지 않았다고 설명했다. 아울러 하선 승객을 상대로 조사를 진행한 만큼 결과가 왜곡되었다고 볼 만한 정황은 찾기 힘들다는 의견을 덧붙였다.이에 최 의원은 한강버스가 대중교통과 관광·여가 수단의 성격을 동시에 지니고 있는 만큼, 이번 조사에서 도출된 지불의사금액을 시민들이 매일 지출하는 일상적인 교통비 기준과 동일하게 적용해선 안 된다는 점을 거듭 지적했다.특히 “주말·공휴일 일반요금 인상과 예약 추가 요금이 함께 적용되면 요금이 8000원에 이르는 만큼, 실제 이용 목적에 따른 부담을 면밀히 살필 필요가 있다”고 강조했다.마지막으로 최 의원은 “한강버스의 안정적인 운영을 위한 요금체계 검토는 필요하지만, 대중교통으로 이용하려는 시민이 감당할 수 있는 수준인지도 함께 따져야 한다”며 “서울시는 조사 결과가 개편안에 어떻게 반영됐는지 설명하고, 이용 목적에 따른 요금 부담을 충분히 검토해 달라”고 당부했다.류정임 리포터