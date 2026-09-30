손성익 경기도의원, ‘직접 보고 듣고 예산으로 답한다’… 파주 학교 현장 순회 나서

9월 29일부터 10월 1일까지 3일간 관내 중학교 6곳… 첫날 한가람중·다율중·산들중 방문

과밀학급에 따른 교실·급식실·체육공간 부족과 시설 노후, 등하굣길 안전 문제 청취

“신도시 과밀학급, 현장에서 직접 체감… 과밀의 근본원인 해결과 함께 학교 주변 안전도 챙길 것”



▲ 지난 29일 파주 한가람중·다율중·산들중학교를 차례로 방문한 손성익 의원(사진=경기도의회)



▲ 지난 29일 파주 한가람중·다율중·산들중학교를 차례로 방문한 손성익 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 손성익 의원(더불어민주당, 파주3)은 지난 29일 파주 한가람중·다율중·산들중학교를 차례로 방문해 학교장, 학부모, 교육지원청 관계자와 간담회를 갖고 학교 현장의 애로사항을 청취했다.이번 현장 방문은 지난 8월 손성익 의원이 운정지역 학부모들과 만난 자리에서 제기된 과밀학급 문제에 대응하기 위한 후속 조치다. 10월 1일까지 사흘간 관내 중학교 6곳을 순회하는 일정의 시작으로, 신도시 조성 이래 지속되어 온 과밀 실태를 직접 점검하고 실질적인 지원책을 모색하고자 마련됐다.첫 방문지인 한가람중학교 측은 과밀 문제 외에도 운동장과 농구장 같은 체육시설이 턱없이 부족한 상황을 전했다. 학생들이 충분히 활동할 공간이 부족해 협소한 장소에서 마찰이 자주 발생하는 것은 물론, 방과 후에는 인근 공원으로 학생들이 쏠려 학교 차원의 지도만으로는 대응하기 어렵다며 인근 지역의 순찰 강화를 요청했다. 이와 함께 창문과 출입문, 인조잔디 등 노후화된 시설의 교체와 더불어 교문 앞 신호 체계 개선, 안전 펜스 설치 등 통학로 안전 대책 마련도 함께 건의했다.2024년 개교한 다율중학교는 선호도가 높아 신설 학교임에도 이미 과밀을 겪고 있다. 교실 뒤쪽 사물함과 책상 사이, 교탁과 칠판 사이 공간이 좁고, 맨 앞자리 학생이 TV와 지나치게 가깝게 앉는 등 교실 환경이 열악하다. 학부모들은 유휴공간 활용을 요청했으나, 학군별 배정 인원이 정해져 있어 교육지원청 차원에서 곧바로 해결하기는 어려운 상황이다. 이에 당장은 스마트기기 활용 등으로 교실 공간을 확보하는 방안을 검토해 달라는 요청이 나왔다.산들중학교는 급식실이 좁아 점심시간 안에 급식을 먹지 못하는 학생까지 생기고 있으나, 증설할 공간이 부족하고 2028년 이후 학생 감소가 예상돼 대응이 쉽지 않다. 기간제 교사 채용 승인 신속화, 스마트기기 배터리 문제 점검, 소운동장·농구장 개선도 요청했다.손 의원은 그동안 중학교 과밀 문제를 꾸준히 점검해 왔으며, 지난 제393회 임시회에서 ‘2027학년도 경기도 중학교 무시험입학 추첨방법과 학교군 및 중학구(안)’을 심사하며 파주 지역 과밀 문제를 지적하고 학군 조정을 위한 용역비 지원을 요구한 바 있다.이에 대응해 파주교육지원청은 신규 학교 개교 및 과밀학급 문제 등 달라진 교육 환경을 반영하고자 내년 중 파주 지역 중학군 조정 용역에 착수한다고 전했다. 아울러 용역 추진 과정에서 학부모 공청회를 비롯한 여러 창구를 통해 현장의 목소리를 다각도로 수렴할 방침이다.손 의원은 “신도시의 고질적인 과밀학급 문제를 현장에서 직접 체감했다”며 “교실 통로조차 부족하고 점심시간 안에 급식을 먹지 못하는 학생이 생기는 것은 기본적인 학교생활이 위협받고 있다는 뜻”이라고 말했다.이어 “교실·급식·체육 공간 개선과 노후 시설 교체가 적기에 이뤄지도록 경기도교육청과 협의하고, 학군 조정 용역에도 학부모와 현장의 목소리가 충실히 반영되도록 살피겠다”며 “학교 주변 순찰과 등하굣길 안전은 경찰·파주시와 협의해 지역사회가 함께 챙기겠다”고 밝혔다.손 의원은 30일과 10월 1일에도 중학교 3곳을 추가 방문할 예정이다.류정임 리포터