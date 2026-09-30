국은주 경기도의원, ‘불평에서 대안으로’… 사회복지종사자 처우개선 정책토크콘서트 진행

처우개선비·웰빙보조비 등 현장 체감형 처우개선 정책 필요성 한목소리

도·시군 재정 여건에 따른 지원 격차 우려… “지역 따라 달라지는 처우 살펴야”



▲ 지난 29일 열린 ‘불평에서 대안으로, 경기도 사회복지종사자 처우개선 정책토크콘서트’에서 사회를 맡은 국은주 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 국은주 부위원장(국민의힘, 비례)이 지난 29일 경기도청 북부청사 경기평화광장 평화토크홀에서 개최된 ‘불평에서 대안으로, 경기도 사회복지종사자 처우개선 정책토크콘서트’의 진행을 담당하며 현장의 의견을 직접 청취하고 지원 사각지대 해소책을 정밀하게 모색했다. 이번 행사는 그간 처우개선 수당 대상에서 배제되었던 종사자들의 실효성 있는 사례 발표를 토대로, 오는 2027년 경기도가 추진할 처우개선 정책의 틀과 구체적인 예산 편성 방안을 함께 다각도로 논의하기 위해 마련됐다.이날 현장은 일반적인 정책토론회와 달리 ‘불만 있습니다’, ‘정말 방법이 없을까요?’, ‘저도 한마디 하겠습니다’ 등 세 부분으로 나눠 진행됐다. 참석자들은 “지급대상 확대하고 처우개선비 인상해, 웰빙보조비 유지하고”라는 내용의 노래와 손팻말을 활용해 현장의 요구를 표현하는 등 자유로운 분위기 속에서 이야기를 이어갔다.행사에는 박찬수 경기도사회복지사협회장, 최종록 의정부시사회복지사협회장을 비롯해 사회복지 현장 관계자들이 참석했으며, 은수연 안산시글로벌청소년센터 기획행정실장, 정성원 한국주야간보호협회 평택지회장, 윤정훈 경기도시각장애인연합회 팀장, 박현동 청소년문화공동체 십대지기 대표 등이 현장의 사례를 전했다. 이어 이민우 안성시 복지정책팀장, 임종필 화성시장애인가족지원센터장, 박진제 한국사회복지사협회 본부장이 대안 마련을 위한 의견을 제시했다.특히 이날 토크콘서트에서는 “같은 사회복지사 자격을 갖고 비슷한 업무를 수행하는데도 어느 시설·단체에 소속돼 있느냐에 따라 처우가 달라지는 것이 타당한가”라는 문제가 집중적으로 제기됐다.실제 현장에서는 사회복지시설 종사자와 단체 종사자 간에 수당 지급 및 경력 인정 등에서 차별이 발생하고 있으며, 이러한 처우 격차가 이직률을 높이고 장기근속을 저해하는 요인으로 지목됐다. 따라서 단지 시설의 법적 형식이나 유형만으로 지원 기준을 나눌 것이 아니라, 종사자가 보유한 사회복지사 자격과 실제 담당 업무, 경력, 수행 역할 등을 다각도로 고려해 종합적으로 판단해야 한다는 지적이 이어졌다.아울러 도비와 시·군비 간 매칭 비율 변화로 인해 발생하는 지역별 지원 격차 문제 역시 주요 논제로 떠올랐다. 도비 분담 비율이 감소하고 시·군 부담이 늘어날 경우, 상대적으로 재정 기반이 취약한 지자체는 관련 사업의 확장이나 유지를 유지하는 데 큰 어려움을 겪을 수밖에 없으며, 결과적으로 동일한 경기도 내에서도 근무하는 지역에 따라 처우 혜택이 달라지는 불평등이 생길 수 있다는 지적이 나왔다. 이에 따라 제출된 행사 자료를 바탕으로 시·군마다 다르게 운영되는 추가수당 및 복지 혜택의 실태를 파악하고, 경기도 차원에서 적용할 수 있는 통일된 최소 처우 보장 기준을 수립해야 한다는 제안이 힘을 받았다.국 부위원장은 토론을 진행하며 “사회복지 현장에서는 같은 자격을 가지고 같은 도민을 위해 비슷한 일을 하고 있는데도 소속 기관이나 시설 유형, 근무지역이 다르다는 이유만으로 처우가 달라지는 현실에 대한 답답함이 크다”며 “어디에서 근무하느냐가 사회복지사의 노동가치를 결정하는 기준이 되어서는 안 된다는 현장의 목소리를 무겁게 들어야 한다”고 강조했다.이어 “처우개선비나 웰빙보조비와 같은 지원은 단순히 몇만원을 더 지급하는 문제로만 바라볼 것이 아니라 사회복지종사자가 현장을 떠나지 않고 안정적으로 일할 수 있도록 하는 복지서비스의 기반이라는 관점에서 접근할 필요가 있다”며 “특히 도와 시·군의 재정 분담 과정에서 재정력이 상대적으로 열악한 지역의 종사자들이 또 다른 차별을 경험하지 않도록 세심하게 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.또한 국은주 부위원장은 “오늘 행사의 제목처럼 현장의 ‘불평’을 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 그 불평 속에서 정책의 대안을 찾아가는 것이 중요하다”며 “처우개선비와 웰빙보조비를 비롯해 현장에서 제기된 여러 의견이 향후 예산과 정책 논의 과정에서 충분히 검토될 수 있도록 경기도의회 차원에서도 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.끝으로 “사회복지종사자의 처우를 개선하는 것은 결국 도민에게 제공되는 복지서비스의 질을 높이는 일과 연결된다”며 “오늘 나온 한마디 한마디가 울림 없는 메아리에 그치지 않고 실제 정책을 움직이는 목소리가 될 수 있도록 현장과 계속 소통하겠다”고 말했다. 사회복지종사자의 안정적인 근무가 전문성 축적과 서비스의 연속성·품질 향상으로 이어진다는 점도 이날 토론에서 강조됐다.류정임 리포터