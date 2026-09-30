권태익 경기도의원, ‘제26회 경기도장애인 IT Festival’ 참석

“디지털 기술, 장애인의 더 넓은 세상 참여로 이어져야”

서울대학교 시흥캠퍼스서 열린 장애인 IT 축제 참석해 참가자 격려

“장애 유무와 관계없이 디지털 기술의 기회에서 소외되지 않아야”



▲ 지난 29일 서울대학교 시흥캠퍼스 연수동＆컨벤션센터에서 열린 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도장애인 IT Festival’에 참석한 권태익 의원(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원회 권태익 의원(국민의힘, 비례)은 지난 29일 서울대학교 시흥캠퍼스 연수동＆컨벤션센터에서 열린 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도장애인 IT Festival’에 참석해 참가자들의 도전과 열정을 응원했다.이번 행사는 (사)경기도장애인재활협회가 주최·주관을 맡고 KT 수도권강남고객본부와 경기도교육청의 후원으로 개최됐으며, 장애인의 디지털 정보 활용 능력 향상과 정보격차 해소를 목적으로 추진됐다. 2001년 처음 시작되어 올해로 26회째를 맞이한 본 대회에는 도내 장애인 400여명이 참가하여 IT 및 e스포츠, AI 활용 등 다양한 종목에서 그동안 쌓아온 기량을 유감없이 발휘했다.현장에는 권 의원을 포함해 경기도의회 김미숙 부의장, 보건복지위원회 김현덕 의원 및 김성기 의원 등이 자리를 함께해 출전 선수들에게 따뜻한 격려와 응원을 보냈다.특히 이번 대회는 생성형 AI 기술 트렌드에 발맞추어 ‘AI정보검색’ 종목을 새롭게 선보이는 등 참가자들이 최신 디지털 기술을 직접 경험하고 역량을 강화할 수 있는 자리를 제공했다. 이와 함께 우수한 성적을 거둔 참가자들을 위한 표창 수여와 장학금 전달식도 함께 마련되어 행사의 뜻깊음을 더했다.권 의원은 “오늘 참가자 여러분이 보여주신 집중력과 도전하는 모습을 보면서 디지털 기술이 장애를 넘어 새로운 가능성을 열어주는 중요한 통로가 될 수 있다는 것을 다시 한번 느꼈다”며 “결과를 떠나 새로운 분야에 도전하고 자신의 역량을 마음껏 펼친 모든 참가자 여러분께 큰 박수를 보내드린다”고 말했다.이어 “디지털 기술이 빠르게 발전하고 있지만, 그 변화의 과정에서 누구도 소외되어서는 안 된다”며 “장애 유무와 관계없이 누구나 디지털 기술을 배우고 활용하며 사회와 소통할 수 있는 환경을 만들어가는 것이 중요하다”고 강조했다.또한 권 의원은 “26년이라는 긴 시간 동안 장애인의 정보격차 해소와 IT 인재 발굴을 위해 행사를 이어온 경기도장애인재활협회 이영재 회장님을 비롯한 관계자 여러분과 지속적으로 후원해 온 KT 관계자 여러분께도 감사드린다”고 전했다.끝으로 권태익 의원은 “오늘 이곳에서 발견한 가능성과 자신감이 참가자 여러분의 일상과 사회참여, 더 나아가 새로운 꿈으로 이어지길 기대한다”며 “경기도의회에서도 장애인들이 디지털 환경에서 보다 자유롭게 역량을 펼치고 다양한 기회를 가질 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고 필요한 부분을 세심하게 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터