공룡엑스포부터 유등축제까지 ‘취향 맞춤’

경남도



양산 통도사 전경. 통도사에서는 ‘통도, 고요에 이르다’를 주제로 국가유산 미디어아트가 열리고 있다.

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경남 곳곳에서 가을 축제가 잇따라 펼쳐진다. 공룡과 산삼, 도자기, 독일마을 맥주 등 지역 특색을 살린 축제부터 유등과 미디어아트가 어우러진 야간 행사까지 다채롭다.고성 당항포관광지에서는 ‘고성공룡세계엑스포’(9월 22일~11월 1일)가 이어진다. 공룡 퍼레이드와 로봇 공룡 리얼 라이브쇼 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 마련됐다.10월에는 양산 ‘삽량문화축전’(10월 2일~4일)을 비롯해 의령 ‘리치리치 페스티벌’(10월 2일~5일), 진주 ‘남강유등축제’(10월 3일~18일)가 이어진다. 의령 리치리치 페스티벌은 ‘부자 기운’을 주제로 부자마을 투어와 나눔 체험, 금융·경제 교육 등을 선보인다. 진주 남강유등축제는 남강을 수놓는 다양한 유등과 야간 콘텐츠로 관람객을 맞는다. 양산에서는 ‘통도사 미디어아트’(9월 28일~10월 18일)와 ‘양산국화축제’(10월 30일~11월 15일)도 열린다.함양 ‘함양산삼축제’(10월 7일~11일)에서는 산삼 캐기와 약초 장터, 항노화 치유 프로그램 등을 선보인다. 남해 ‘독일마을 맥주축제’(10월 9일~11일)는 독일식 맥주와 소시지를 즐길 수 있는 장이다.다음 달에는 김해 ‘분청도자기축제’(11월 6일~10일)가 펼쳐진다. 전통가마 불 지피기와 대형 도자기 시연 등을 통해 분청사기의 매력을 느낄 수 있다.경남의 가을은 축제 하나를 보고자 잠깐 들렀다 떠나는 여행보다 지역 곳곳을 연결해 즐기는 여행에 제격이다. 축제와 축제 사이의 이동길에도 산과 강, 바다와 문화유산이 이어진다. 축제 일정과 프로그램은 ‘경남축제다모아(festa.gyeongnam.go.kr)’에서 확인할 수 있다.양산 이창언 기자