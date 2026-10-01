엄마·아빠 손잡고 공룡 보러 고성으로 떠나요

경남 고성군



국내 최대 규모의 경남 고성공룡세계엑스포가 20주년을 맞이했다.

고성군 제공

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공룡을 주제로 한 경남 대표 가족축제 ‘고성공룡세계엑스포’가 20주년을 맞아 막을 올렸다.고성문화관광재단은 지난달 22일 고성군 회화면 당항포관광지에서 ‘2026 경남고성공룡세계엑스포’ 개장식을 열고 41일간의 축제에 들어갔다. 행사는 ‘공룡과 떠나는 신나는 모험’을 주제로 다음 달 1일까지 열린다. 올해는 공룡엑스포 10회째이자 개최 20주년을 맞아 바닥 미술 놀이터와 다이노 퍼즐, 야외 화석발굴 체험 등 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 확대했다.국립과학관과 협업한 어린이 대상 과학·상상력 콘텐츠도 처음 선보인다. 인기 콘텐츠인 ‘먹이 먹는 공룡’은 개체 수를 늘렸으며, 다양한 공룡 전시와 체험 행사도 마련했다.관람객 편의도 높였다. 행사 기간 주차장을 무료로 운영하고, 현장 곳곳에 설치된 QR코드를 통해 입장권을 바로 구매할 수 있다. 온라인 예매객은 별도의 실물 티켓 교환 없이 QR코드로 입장할 수 있다. 첫 엑스포가 열린 2006년에 태어난 ‘엑스포 동갑내기’ 입장객에게는 기념품을 증정하는 이벤트도 진행한다.지역 경제와의 연계도 강화했다. 입장권 6만원 이상 구매 시 고성사랑상품권 1만 5000원을, 3만원 이상 6만원 미만 구매 시 5000원을 지급한다. 지역 음식점과 연계한 ‘공룡맛집’ 사업도 운영한다.엑스포는 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 선정하는 ‘로컬 100’(지역문화 매력 100선)에 이름을 올리며 지역 대표 문화관광 콘텐츠 위상을 확인한 바 있다. 티켓 구매와 단체관람 문의는 공룡엑스포 공식 누리집이나 전화(055-670-7400)로 하면 된다.고성 이창언 기자