황금산삼 찾아 숲으로, 힐링 찾아 함양으로

경남 함양군



지난해 21만명이 찾은 함양산삼축제 개막식 모습.

함양군 제공

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경남 함양의 가을을 대표하는 제21회 함양산삼축제가 오는 7일부터 11일까지 천년의 숲 상림공원 일원에서 열린다. ‘산삼에 물들고, 함양에 머물다’를 주제로 내걸고 열리는 올해 축제는 산삼과 건강, 먹거리, 공연, 관광을 한자리에서 즐기며 머물 수 있는 ‘체류형 축제’다.산양삼 전시·판매장에서는 함양산삼과 다양한 가공제품을 살펴보고 구매할 수 있다. 품질검사를 거친 각 산양삼에는 인증 태그를 부착해 소비자 신뢰도도 높일 예정이다. 함양산삼을 합리적인 가격에 살 수 있는 산삼 경매도 연다.축제 대표 프로그램인 ‘황금산삼을 찾아라’와 ‘산삼 캐기 체험’도 방문객을 기다린다. 참가자들은 숲속에서 임무를 수행하며 황금산삼을 찾고 산삼밭에서는 5년근 산삼을 직접 캘 수 있다.건강과 휴식을 더한 콘텐츠도 풍성하다. 항노화관 웰니스 체험과 맨발 걷기 힐링 페스타를 비롯해 어린이를 위한 원목 놀이터, 사니사미 쿠키 만들기, 인생네컷 등을 운영한다. 새롭게 마련한 힐링 쉼터에서는 지역 베이커리와 카페, 감성 휴식 공간, DJ 박스 등을 즐길 수 있다. 가족을 위한 패밀리 존과 마켓도 마련된다.밤에는 축제 분위기가 한층 달아오른다. 9일과 10일에는 산삼막걸리와 지역 먹거리, 공연을 함께 즐기는 ‘산막나이트’가 열린다. 개막일인 7일에는 ‘2027 함양 방문의 해 선포식’과 축하공연이 펼쳐져 상림의 가을밤을 수놓는다. 함양의 농특산물을 만날 수 있는 판매·홍보관과 향토 먹거리관도 마련된다.지난해 21만명이 찾은 함양산삼축제는 3년 연속 대한민국 축제 콘텐츠 대상을 받았고 경남도 지정 문화관광축제로도 선정됐다.함양 이창언 기자