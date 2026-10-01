문화·한방·와인·한우… 영천 축제 한자리에

경북 영천시



지난해 영천강변공원에서 열린 와인페스타 및 별빛한우 구이축제 모습.

영천시 제공

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경북 영천시가 가을철 지역 곳곳에서 열리는 4개 주요 축제를 하나로 묶어 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 가을 축제를 선보인다. 2일부터 4일까지 3일간 영천강변공원 일원에서 열리는 ‘2026 영천공동축제’가 무대다. 제52회 영천문화예술제, 제24회 영천한방축제, 제14회 와인페스타 및 별빛한우구이축제를 한데 묶어 선보인다.문화예술제는 풍물·난타 경연대회, 품바 페스티벌, 읍면동 민속경기, 전시 등 시민 참여 프로그램으로 채워진다. 조선유랑극단, 캐리커처, 페이스 페인팅 등 가족 관람객을 위한 볼거리를 선사한다. 하이라이트는 4일 오후 6시 주무대에서 열리는 제30회 전국왕평가요제 본선으로 참가자 12명이 열띤 경연을 펼친다.한방축제는 ‘영천을 만나면 나의 건강이 보인다’를 주제로 영천강변공원에서 진행된다. 축제장에는 건강 체험존, 웰니스존, 약선 푸드존이 마련돼 뇌파 측정, 침 치료, 건강 마사지, 한방공예 체험 기회를 제공한다. 또 약초 바(BAR), 한방 애(愛) 약국, 한방 플레이 등 이색 공간이 마련되고 조선 한방 장터에서 한약재를 판매한다.와인페스타에는 국제 품평회 대상 수상작 등 지역 와이너리가 생산한 와인 시음과 할인 행사가 마련된다. 와인 만들기, 병·라벨 꾸미기 등 젊은 세대 취향을 반영한 무대를 가미했다.별빛한우구이축제에서는 지역 대표 먹거리인 한우를 가을 정취가 물씬한 야외에서 직접 구워가며 낭만적인 만찬을 즐길 수 있다. 고품질 한우를 최대 30% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 김병삼 영천시장은 “문화, 한방, 와인, 한우가 어우러진 고장에서 낭만과 추억을 만끽하시길 바란다”고 말했다.영천 김상화 기자