해운대구 해수욕장서 ‘N가지 즐거움’ 만끽

부산 해운대구
부산 해운대구 송정해수욕장에서 해양 레저와 캠크닉(캠핑+피크닉), 반려동물 프로그램 등을 한 번에 누릴 수 있는 ‘10월N 송정’ 축제가 오는 17일 열린다.
축제 당일 오전 10시부터 오후 6시까지 해양레저 축제가 펼쳐진다. 서핑, 스킴보드, 패들보드 등 수상 레저와 서핑바운스, 물총 놀이, 어린이 항해보트, 모래놀이터 등 프로그램을 온 가족이 즐길 수 있다. 해변 요가와 싱잉볼 라운지 등 바다와 자연을 활용한 해양치유 프로그램도 운영한다.
수상 레저 체험과 해양치유 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 수상 레저 체험은 키 140㎝ 이상만 참여할 수 있으며 체험비는 1만원이다. 오는 18일에도 운영한다.
해수욕장 내에는 가을 바다를 보며 휴식하고 보드게임을 즐길 수 있는 인디언 텐트 존을 사전 예약제로 운영한다. 가족 방문객을 위한 레크리에이션과 보물찾기도 진행한다.
오후 5시 30분에는 ‘송정 어반 비치 콘서트’가 열린다. 가수 박재정과 나상현씨밴드가 출연해 가을 바다와 어우러지는 공연을 선보인다.
자세한 행사 일정과 프로그램별 참여 방법은 해운대구 홈페이지에서 확인할 수 있다.
부산 정철욱 기자
2026-10-01 C5면
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