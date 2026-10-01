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240종 막걸리 한자리에… 고양서 취해볼까

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경기 고양특례시


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지난해 고양시 전국 막걸리축제 시음장에 줄 선 방문객들.
고양시 제공


벼가 익어가는 10월, 가와지쌀의 고장 경기 고양시에 전국의 막걸리가 모인다. 경기도부터 강원·충청·전라·경상도까지 지역마다 맛과 향이 다른 막걸리 240여 종을 한자리에서 만날 수 있다.

고양시는 3~4일 이틀간 정발산역 앞 일산문화광장에서 ‘2026 고양시 전국 막걸리축제’를 연다. 축제는 오전 11시부터 오후 7시까지 진행하며 개막식은 첫날 오후 2시에 열린다.

‘고향의 술 막걸리, 세계를 취하게 하다’를 주제로 열리는 올해 축제에는 배다리도가와 고양탁주합동제조장, 행주산성주가, 마깨주, 산가요록 등 고양 지역 5개 양조장을 비롯해 전국 80여 업체가 참여한다. 관람객들은 240여 종의 막걸리를 무료로 맛보고 마음에 드는 술은 현장에서 구입할 수 있다.

볼거리와 체험행사도 마련된다. 막걸리 빚기와 공연, 버스킹 등이 이어지고, 107명이 한자리에서 동시에 막걸리를 빚는 특별행사가 열린다. 막걸리 빚기 문화의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원하기 위한 행사로, 고양에 거주하는 다문화 가구 등이 참여해 우리 술과 전통문화를 직접 체험한다.

고양은 한반도에서 가장 오래된 재배 볍씨로 알려진 ‘가와지볍씨’가 발견된 곳이다. 시는 이를 토대로 가와지쌀을 대표 농산물로 육성하고 있으며, 쌀을 주원료로 하는 막걸리축제 역시 올해로 22년째 이어지고 있다.

주최 측은 올해 안전하고 쾌적한 축제를 위해 참여업체 수를 조정하는 대신 문화·체험 프로그램의 내실을 높이기로 했다.

박상빈 고양시양조장협의회장은 “22년 전통의 축제를 일본 사케 축제나 독일 맥주 축제에 버금가는 행사로 발전시켜 고양이 ‘K막걸리 글로벌 성지’로 자리 잡도록 노력하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
2026-10-01 C8면
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