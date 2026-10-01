6년근 파주개성인삼 직거래… 신뢰는 ‘덤’

경기 파주시



6년근 인삼을 판매하는 파주개성인삼축제 현장.

파주시 제공

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고려인삼의 명맥을 이어온 6년근 파주개성인삼을 한자리에서 만날 수 있는 ‘제21회 파주개성인삼축제’가 오는 17~18일 이틀간 경기 파주시 임진각과 평화누리공원 일원에서 열린다.올해 축제 주제는 ‘함께 달리고, 함께 즐기고! 다시 뛰는 파주개성인삼축제’다. 파주시가 주최하고 파주개성인삼축제추진위원회가 주관한다.파주개성인삼은 파주의 대표 농산물인 ‘장단삼백’ 가운데 하나다. 예부터 인삼 재배에 적합한 기후와 토질을 갖춘 장단 지역에서 생산돼 고려시대부터 중국과 아라비아 등으로 수출됐으며, 현재는 민통선 북방지역과 감악산 기슭 등에서 재배되고 있다.축제의 중심은 수확철을 맞은 6년근 파주개성인삼의 산지 직거래다. 축제장에서 판매하는 인삼은 엄격한 품질관리를 거쳐 출품되며 생산자가 직접 판매한다. 지난해에도 재배부터 수확·선별까지 전 과정에 공무원이 입회해 품질을 관리하는 등 소비자 신뢰 확보에 공을 들였다.행사장에는 파주개성인삼 등 지역 농특산물과 가공제품 판매장, 먹거리 등 체험 공간이 마련되며, 17일 오전 10시 30분 임진각 광장에서는 개성인삼·장단콩·한수위쌀 등 ‘장단삼백’을 활용한 전국 요리경연대회가 열린다.문산역 1번 출구에서 임진각 행사장까지 오전 9시부터 오후 5시까지 무료 셔틀버스가 수시 운행하며, 경의선 임진강역에서도 걸어서 행사장을 찾을 수 있다.시 관계자는 “파주개성인삼은 고려인삼의 전통을 이어온 파주의 대표 농특산물”이라며 “수확철 품질 좋은 6년근 인삼을 산지에서 만나고 다양한 먹거리와 체험도 함께 즐길 수 있도록 축제를 준비하겠다”고 말했다.한상봉 기자