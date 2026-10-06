성북, 아동 돌봄 종사자 위한 ‘힐링워크숍’ 개최

지난 2일 길상사에서 진행



지난 2일 서울 성북구의 우리동네키움센터 등 돌봄 종사자를 대상으로 길상사에서 ‘지역자원연계 힐링워크숍’이 진행되고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 지난 2일 길상사에서 우리동네키움센터와 지역아동센터 돌봄 종사자들을 대상으로 ‘지역자원연계 힐링워크숍’을 진행했다고 6일 밝혔다. 행사는 아동 돌봄 현장에서 헌신하는 종사자들의 직무 스트레스를 완화하고 심신을 치유할 수 있는 재충전의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.이날 워크숍에는 우리동네키움센터와 지역아동센터 종사자 25명이 참석했다. 참석자들은 일상에서 벗어나 서로를 격려하고 마음을 돌보는 시간을 가졌다. 이들은 길상사의 자원을 활용해 차담과 명상, 사찰음식 체험, 종사자 간 소통과 네트워킹, 사찰 탐방 등 프로그램을 함께했다. 동료들과 현장의 경험과 이야기를 나누고, 자연 속에서 여유를 갖는 시간을 통해 돌봄 현장에서 쌓인 긴장을 내려놓고 재충전하는 시간을 보냈다.이승로 구청장은 “아이들의 건강하고 안전한 성장을 위해 현장에서 늘 애쓰는 돌봄 종사자들이 잠시나마 업무에서 벗어나 편안하게 쉬어가는 재충전의 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 돌봄 종사자들이 건강하고 안정적인 환경에서 자부심을 가지고 일할 수 있도록 현장의 목소리에 더 귀 기울이겠다”고 말했다.송현주 기자