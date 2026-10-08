초대형 김밥 말고, 김장 담그고… 마포나루에 ‘명품 새우젓’ 집합

16~18일 마포나루 새우젓축제새우젓 부스 늘리고 10~15% 할인
새우잡기·버블쇼 등 다양한 행사
유동균 구청장 “내년이면 20주년”
“새우젓은 물론 다채로운 먹거리, 볼거리, 즐길 거리를 최선을 다해 준비했습니다. 특히 어린이 여러분은 19m 새우김밥 말러 꼭 오세요.”(유동균 서울 마포구청장)
서울 마포구에서 전국 각지의 신선하고 품질 좋은 새우젓을 한자리에서 만나볼 수 있는 축제가 열린다. 마포구는 ‘제19회 마포나루 새우젓축제’를 16~18일 월드컵공원 평화광장에서 개최한다고 7일 밝혔다. 새우젓축제는 조선시대 전국의 새우젓과 물자가 모이던 마포나루의 역사적 의미를 되살린 대표 축제다. 올해는 ‘새우젓 좀 맛보구 가! 준비했어 마포구가!’를 주제로 진행된다.
축제는 16일 오전 10시 30분 새우젓을 맞이하는 ‘사또 행차’로 시작된다. 마포구청 광장부터 월드컵공원 평화광장까지 이어지는 행차에선 유 구청장이 사또 분장을 하고 취타대, 풍물패, 보부상, 주민 등 200여 명을 이끈다.
새우젓 판매 부스는 지난해보다 4개 더 늘어나 12개가 됐다. 강경·광천·신안·부안·소래에서 올라온 다양한 젓을 한자리에서 비교하고 입맛과 용도에 맞게 육젓, 오젓, 추젓을 고를 수 있도록 했다. 판매 가격은 시중보다 10~15% 저렴하게 책정하고, 원산지 표시를 철저하게 지켰다.
고창·신안·예천·남해·청양·옹진 등 자매결연 도시와 농협 등 특산물 장터도 14곳 운영된다. 축제에 빠질 수 없는 먹거리 장터도 12곳 들어선다. 올해 신설되는 새우 푸드 부스에서는 새우 파스타, 새우볶음밥 등 새우를 활용한 요리를 맛볼 수 있다. 부스에서는 바비큐, 잔치국수, 빈대떡 등이 판매된다.
새우잡기와 새우젓 담그기, 새우젓 경매 체험은 축제 기간 내내 진행된다. 또 어린이 에어바운스, 꼬마 사또, 버블쇼 등이 마련되며, 세대 공감 풍물 한마당과 품바마당, 전통놀이 체험 등 흥겨운 전통 프로그램도 펼쳐진다.
유 구청장은 “마포나루 새우젓축제가 마포를 대표하는 축제로 자리 잡을 수 있었던 것은 주민과 방문객들의 꾸준한 관심과 성원 덕분”이라며 “내년 20주년에도 마포나루의 역사와 전통을 이어가며 더욱 풍성하고 사랑받는 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
김동현 기자
2026-10-08 19면
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