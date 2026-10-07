꼬인 정비사업도 영등포라면 다르다

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매머드 신속추진지원단 출범
현장관리부터 전문 조언까지


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지난달 23일 ‘정비사업 신속추진지원단’ 위촉식에서 조유진(가운데) 구청장이 위원들과 기념 사진을 찍고 있다.
영등포구 제공


서울 영등포구는 도시정비 사업 속도를 높이기 위해 108명으로 구성된 ‘정비사업 신속추진지원단’을 출범시켰다고 6일 밝혔다.

구에는 재개발·재건축 등 정비사업장이 109곳에 달한다. 행정 절차와 공사비 증액, 조합 내부 분쟁 등으로 사업이 지연되는 경우가 적지 않았다. 이에 지난달 23일 변호사, 감정평가사, 건설관리 전문가, 갈등조정 전문가, 도시계획 전문가, 세무·회계사 등 분야별 전문가 108명을 위촉했다.

지원단은 사업 구역별 추진 단계에 맞춘 ‘현장밀착형 원스톱 지원 체계’로 운영된다. 지원단은 크게 ‘현장지원매니저’와 ‘전문지원매니저’로 구성됐다. 현장지원매니저 48명은 착공 전 단계인 88개 정비구역을 격주 1회 이상 찾아 모니터링한다. 갈등조정, 감정평가, 도시계획, 공사비 검증, 건설관리, 세무회계 등 7개 분야 전문가 60명으로 구성된 전문지원매니저는 분쟁이나 전문 자문이 필요한 구역을 맡아 해결책을 제시한다.

조유진 구청장은 “전문가들과 함께 신속하고 제대로 된 정비를 통해 영등포의 지도를 새롭게 그리겠다”고 말했다.


김동현 기자
2026-10-07 20면
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