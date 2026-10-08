“365 행복 천안”…장기수 시장, 24시간 맞춤복지 등 5대 목표 제시

‘5대 목표·77개 프로젝트’ 제시
공공시설 365개방·AI 국가산단 등 집중
“시민과 함께 365일 ‘행복 천안’을 만들겠습니다.”
장기수 충남 천안시장이 8일 민선9기 출범 100일 기자회견을 열고 4년간 추진할 ‘365 행복천안’ 5대 목표와 77개 실천 프로젝트를 제시했다.
이날 장 시장은 취임 후 첫 결재인 ‘공공시설 365일 개방’을 ‘시민의 시간에 맞춘 행정’의 첫 사례로 소개하며 100일간 시정을 ‘듣겠습니다·행동합니다·함께합니다’라는 세 가지 키워드로 소개했다.
그는 시정 운영 비전으로 ‘365 행복천안’을, 시정 구호로 ‘천안 대전환, 시민과 함께’를 제시하며 5대 목표, 10대 전략, 77개 실천 프로젝트를 강조했다.
5대 목표는 △365 행복일상 △360도 균형발전 △100만 동행경제 △24시간 맞춤복지 △1등 혁신행정이다.
‘100만 동행경제’는 AI 국가산업단지 조성과 소상공인 지원으로 지역경제 외연을 넓히며, ‘24시간 맞춤복지’는 천안형 산후조리·돌봄 등 맞춤형 복지 서비스를 강화한다.
‘1등 혁신행정’은 AI 기반 행정서비스 개선과 공직자 역량 강화, 천안·아산 공동생활권 협력 확대 등을 담았다.
장 시장은 기자회견에 이어 이날 오후 시청사에서 시민들을 대상으로 시정 방향 ‘행복천안 비전선포식’을 열고 시민 공감토크에 이어 시민 목소리가 빛으로 이어져 도시를 밝힌다는 의미를 담은 ‘빛’ 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.
장 시장은 “취임 첫 결재가 시장이 서명한 ‘365’였다면, 앞으로의 4년은 시민 한 사람 한 사람의 행복한 하루가 돼야 한다”며 “365일 언제나 삶의 현장에서 시민이 변화를 체감할 수 있는 도시를 함께 만들어 가겠다”고 강조했다.
천안 이종익 기자