서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 ‘달빛야장’ 6곳 상생협약…주민·상인이 상생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문화발전부터 경영혁신까지…강동문화재단, 행정안전부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, 달빛 아래 전통시장 6곳 릴레이 야

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘구민 생각이 일상의 변화’…양천구 아이디어 공모전

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

도시·교육·복지 등 모든 분야 대상
우수 제안에 상금 최대 100만원

서울 양천구는 구민이 창의적인 시각으로 지역의 변화를 만들어가는 ‘2026 양천구 아이디어 공모전’을 연다고 8일 밝혔다. 오는 12일부터 다음달 6일까지 공모를 받는다.


  •
양천구 아이디어 공모전 포스터
양천구 아이디어 공모전 포스터
양천구 제공


생활 불편 개선뿐만 아니라 ▲편리한 도시 ▲녹색미래 도시 ▲경제활력 도시 ▲안전한 도시 ▲명품교육 도시 ▲즐거운 도시 ▲따뜻한 도시 등 구정 목표와 연계한 정책 등 모든 분야에서 제안할 수 있다.

구민 외에도 양천구 소재 직장인·학생·단체 등도 구청 홈페이지 ‘아이디어 하우스’에서 온라인으로 제안하면 된다. 이메일·방문 제안도 가능하다.

접수된 제안은 담당 부서의 검토, 구민·직원 온라인 투표, 제안심사위원회의 심사를 거쳐 12월 중 최종 수상작을 선정한다. 우수 제안에는 금상 100만원, 은상 50만원, 동상 20만원 등 상금과 구청장 표창을 준다. 시상 등급에 맞는 우수 제안이 없을 경우 시상하지 않거나 등급별 시상 인원이 조정될 수 있다.

이기재 구청장은 “구정의 변화는 현장을 가장 잘 아는 구민의 작은 생각에서 시작된다”며 “일상 속 불편을 개선하고 더 살기 좋은 양천을 만드는 참신한 제안이 정책으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다

민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취

재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의

AI 등 신성장정책 방향 구체화 전성수 청장 “주민소통 최우선”

현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청

민선 9기 취임 100일 성과 공개

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr