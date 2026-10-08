서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 ‘달빛야장’ 6곳 상생협약…주민·상인이 상생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문화발전부터 경영혁신까지…강동문화재단, 행정안전부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, 달빛 아래 전통시장 6곳 릴레이 야

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

126만명 홀린 ‘정동야행’ 즐기려면 예약부터

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

16일까지 9개 프로그램 사전 예약
중구 주민에 정원 30% 우선 배정


  •
지난해 5월 중구 덕수궁길과 정동길 일대에서 열린 ‘2025 정동야행’에서 공연이 진행되고 있다.
중구 제공


서울 중구가 오는 30~31일 열리는 ‘정동야행’을 앞두고 16일까지 9개 프로그램에 대한 사전 예약을 받는다고 8일 밝혔다.

올해는 ‘정동, 새로운 빛을 입다’를 주제로 정동의 역사와 새로운 매력을 선보인다. ▲30일 오후 주한 캐나다대사관 투어 ▲31일 오후 풍수연구가 박성준 강연 ‘정동에서 나의 운을 밝히다’ ▲31일 오후 주한 영국대사관 투어 ▲30~31일 오후 이화여고 투어 ▲30~31일 오후 ‘다 같이 돌자, 정동 한 바퀴’ ▲30~31일 오후 배재학당 역사박물관 ‘정동연회 XR 체험 아펜젤러와의 시간 여행’, 31일 오전 ‘모던 보이 김소월의 정동 상경기’ 등이다.

신청은 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 프로그램별 정원의 30%는 중구 주민에게 우선 배정한다. 참가자는 추첨으로 선정하며 결과는 19일 홈페이지에 게시한 후 개별 안내한다. 구의 역사문화유산을 널리 알리기 위해 마련된 정동야행은 2015년 한국 최초의 문화재 야행으로 출발했다. 지난해까지 누적 방문객은 126만 명에 이른다.

김길성 구청장은 “평소 만나기 어려운 공간과 정동의 숨은 이야기를 풍성하게 준비한 만큼 사전 예약 프로그램에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.


송현주 기자
2026-10-09 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다

민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취

재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의

AI 등 신성장정책 방향 구체화 전성수 청장 “주민소통 최우선”

현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청

민선 9기 취임 100일 성과 공개

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr