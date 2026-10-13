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조병진 경기도의원, 경기도교육정보기록원 현장 점검… “철저한 정보 보안과 체계적 기록 관리 당부”

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“초·중학교 학적기록물 전산화 및 개인정보 보호 강화 통해 신뢰받는 경기교육 정보망 구축해야”
교육행정정보시스템(나이스·에듀파인), 기록물 관리, 사이버 보안 등 핵심 현안 집중 논의


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▲ 지난 12일 수원시에 위치한 경기도교육정보기록원(원장 이근규)을 방문한 조병진 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4)은 지난 12일 수원시에 위치한 경기도교육정보기록원(원장 이근규)을 방문해 주요 업무 추진 현황을 보고받고 교육정보화 관련 현안을 점검했다.

경기도교육정보기록원은 나이스와 K-에듀파인 같은 교육행정정보시스템의 효율적인 운영 관리부터 사용자 지원, 기록물 보존 및 관리, 사이버 보안관제까지 광범위한 업무를 수행하는 기관이다.

이날 조 의원은 시스템의 안정적 운용 실태와 기록물 관리 및 사이버 보안의 강화 정도를 면밀히 점검했다. 특히 초등학교와 중학교 학적기록물의 전산화 사업은 물론 평택 영구지방기록물 관리시설 건립에 높은 관심을 보이며, 향후 사업이 차질 없이 완수되고 기록물이 체계적으로 다뤄질 수 있도록 적극적인 노력을 당부했다.

또한 나이스와 K-에듀파인 등에 담긴 학생 개인정보와 인사·회계 정보의 중요성을 강조하며, 사이버 위협에 신속하게 대응할 수 있도록 보안관제와 대응체계를 지속적으로 강화해야 한다고 밝혔다.

조 의원은 “교육정보와 기록물은 경기교육의 행정 기반이자 중요한 자산”이라며 “기록물의 체계적인 보존과 철저한 정보 보안을 통해 학교 현장의 행정 부담을 줄이고, 교육공동체가 신뢰할 수 있는 정보서비스를 제공해야 한다”고 강조했다.


류정임 리포터
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