서울Pn

검색

서울시 “고척돔 지붕 철골 97개 보강 완료…11

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울건축문화제에 4만명 발길…건축 보고 배우고 체

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동, 서울시 특별조정교부금 52억 확보…현안 사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

일자리 찾고 취업 지원 받아요…‘2026년 성북구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

목포서 다문화 축제·막걸리 파티 열린다…전통시장 활력 충전

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

23일 세계시민어울림페스티벌…이주외국인 장기자랑·문화 체험
24일 자유시장 막걸리 파티 … 무료 무제한 시음·다채로운 공연


  •
전남광주 목포시청 청사 전경


전남광주 목포시가 이주외국인과 지역 주민, 전통시장 상인이 함께 어우러지는 다채로운 문화 행사를 마련해 지역경제 활성화에 나선다.

목포시는 오는 23일과 24일 양일간 자유시장에서 ‘2026 목포 세계시민어울림페스티벌’과 ‘자유시장 막걸리 파티(막파)’를 연이어 개최한다고 22일 밝혔다.

우선 23일 오후 6시부터 시작되는 세계시민어울림페스티벌은 이주외국인과 시민 간의 소통과 화합을 도모하는 자리로 꾸며진다. 외국인 주민들의 장기자랑 대회를 비롯해 베트남·캄보디아 전통문화 체험, 풍선 아트, 캔들 만들기 등 온 가족이 참여할 수 있는 체험 프로그램과 기념품 증정 이벤트가 진행된다.

이어 24일 오후 5시에는 침체된 전통시장에 활력을 불어넣기 위한 ‘자유시장 막걸리 파티’가 펼쳐진다. 방문객들에게는 막걸리가 무료로 무제한 제공되며, 시장 내 먹거리 부스와 함께 트로트·난타·통기타 공연, 경품 추첨 등 풍성한 즐길 거리가 마련된다.

이와 함께 시는 전남 상인연합회가 주관하는 ‘전남 장터유랑단’ 공연을 유치해 23일 청호시장, 25일 동부시장에서 각각 문화행사를 개최하는 등 전통시장 볼거리를 더욱 확대할 방침이다.

강성휘 목포시장은 “이번 행사가 이주외국인과 시민이 서로의 문화를 이해하고 전통시장의 매력을 만끽하는 화합의 장이 되길 기대한다”며 “시민과 관광객들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

양천 청년들이 차린 ‘정책 한 상’… “등수 상관없

청년정책 레스토랑 간 이기재 구청장

중구 주민 3500명, 한양도성 세계유산 등재 반대

11월 5일, 신당누리센터 대강당서 2차 주민설명회

서울형 통합돌봄, 1만 4000명에 평균 4.8건

내년 지원 대상 확대…퇴원환자 지원하는 ‘중간집’ 시범운영

전통시장 살리는데 일가견 있는 강북

자치구 유일 행안부장관 표창 정창수 청장 “머무는 상권으로”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr