경기도의회 여성가족평생교육위원회 ‘경기도 청년 건강권 증진 방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회 개최



▲김용성 위원장을 비롯한 경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속 위원들과 관계자들이 20일 상임위 회의실에서 열린 ‘경기도 청년 건강권 증진 방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회(위원장 김용성)는 20일 오후 2시 여성가족평생교육위원회 회의실에서 ‘경기도 청년 건강권 증진 방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회를 개최했다.이날 착수보고회에는 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)을 비롯해 신미숙 부위원장, 금종례 의원, 김명숙 의원, 김종배 의원, 김진명 의원, 이채명 의원, 최순자 의원 등 소속 위원들과 경기도 관계 공무원, (사)한국정책학회 연구진 등이 참석해 연구의 추진 방향과 세부 계획을 논의했다.이번 연구용역은 그동안 일자리나 주거 문제에 밀려 상대적으로 우선순위가 낮았던 ‘청년 건강’을 독립된 정책 과제로 조명하고, 경기도 청년들의 건강권 증진을 위한 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 상임위원회 차원에서 추진된다.연구 수행기관인 (사)한국정책학회(책임연구원 라휘문 성결대 교수)는 향후 3개월간 청년 건강권 관련 법·제도 분석, 경기도 청년 건강권 제도 및 운영 실태 분석, 타 시·도의 청년 건강권 관련 사례 조사 등을 진행할 예정이다. 이를 바탕으로 기존 제도의 개선 방안과 신규 사업을 발굴하고, 경기도 실정에 맞는 조례 제정안을 제안할 계획이다.특히 현재 한시적으로 운영 중인 ‘경기청년 메디케어 플러스 사업’의 한계를 면밀히 분석하고, 청년들의 건강권을 지속적이고 안정적으로 보장하기 위한 제도적 근거 마련에 집중할 방침이다.김용성 위원장은 “청년들의 몸과 마음의 건강은 우리 사회의 지속 가능한 미래를 위한 가장 기본적인 전제”라고 강조하며, “이번 연구용역을 통해 청년 건강 관리의 사각지대를 해소하고, 경기도 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 정책 대안과 조례 제정안이 도출되기를 기대한다”고 밝혔다.양승현 리포터