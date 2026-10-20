안계명 경기도의원 ‘학교 운영 선진화 연구회’ 착수보고회 참석… 현장 중심 관리자 역량 개발 강조



▲안계명 의원을 비롯한 경기도의회 의원연구단체 ‘학교 운영 선진화 연구회’ 소속 의원들과 관계자들이 ‘학교 최고관리자 역량 강화를 통한 학교 운영 선진화 방안 연구’ 착수보고회에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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일선 학교 현장의 구성원 간 갈등 조정과 위기 대응을 위해 학교 최고관리자의 직무 역량을 진단하고, 실습 중심의 맞춤형 연수와 지역별 특성을 반영한 지원체계를 구축해야 한다는 제언이 나왔다.경기도의회 도시환경위원회 안계명 의원(더불어민주당, 평택5)은 지난 19일 도의회 교육기획위원회 회의실에서 열린 ‘학교 최고관리자 역량 강화를 통한 학교 운영 선진화 방안 연구’ 착수보고회에 참석해 연구 추진 방향과 주요 과제를 점검했다.이번 연구용역은 도의회 의원연구단체인 ‘학교 운영 선진화 연구회’(회장 김경옥 의원, 더불어민주당, 평택3)가 추진하는 정책연구다. 학교 운영 전반을 책임지는 교장 등 최고관리자에게 요구되는 핵심 역량을 도출하고, 이를 체계적으로 개발·지원할 수 있는 제도적 대안을 마련하기 위해 기획됐다.이날 보고회에서 연구회 위원으로 활동에 나선 안계명 의원은 학교 관리자에게 요구되는 다각적인 역할과 문제 해결 능력 배양의 필요성을 짚었다. 안 의원은 “학교 관리자는 교육과정 운영뿐 아니라 구성원 간 갈등 조정, 학부모와의 소통, 각종 위기 상황에 대한 대응까지 폭넓은 역할을 맡고 있다”며 “이러한 역할을 충실히 수행할 수 있도록 학교 운영 과정에서 요구되는 판단력과 문제 해결 능력을 체계적으로 기를 필요가 있다”고 말했다.역량 진단 결과가 실질적인 연수 교육과 현장 적용으로 이어져야 한다는 점도 주문했다. 안 의원은 “역량 진단은 부족한 부분을 확인하는 데서 끝나지 않고 이를 보완할 수 있는 교육으로 연결돼야 한다”며 “민원 대응이나 구성원 간 의견 대립 등 구체적인 상황을 다루는 실습을 통해 관리자가 자신의 대응 방식을 점검하고 개선할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.아울러 도농복합도시 등 지역별 교육 환경의 차이를 고려한 세밀한 연구도 당부했다. 안 의원은 “평택의 경우 신도시와 기존 도심, 농촌 지역이 복합적으로 존재하여 같은 지역 안에서도 학교가 처한 여건과 교육 수요가 다양하다”며 “학교 관리자가 지역의 특성을 이해하고 학부모ㆍ지역사회와 협력해 학교별 과제를 풀어갈 수 있도록 이번 연구에서 지역 여건에 따른 역량 개발 방안도 세심하게 살펴주길 바란다”고 요청했다.끝으로 안 의원은 “이번 연구가 실효성 있는 정책 대안으로 이어질 수 있도록 연구회 의원들과 함께 제도적 지원 방안을 살펴나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터