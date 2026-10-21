김회근 서울시의원, 광진구에 서울시 특별조정교부금 17억 3300만원 교부

노후 공공체육시설 개선·중랑천 북카페 조성·우범지역 야간 보행환경 개선 추진



김회근 서울시의원

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서울시의회 김회근 의원(더불어민주당, 광진1)이 지난 14일 광진구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 총 17억 3300만원이 교부됐다고 밝혔다.이번에 교부된 특별조정교부금은 ▲노후 공공체육시설 개선 2억 8300만원 ▲중랑천 북카페 조성 2억 5000만원 ▲우범지역 보행환경 개선을 위한 야간환경 개선 12억원 등 총 3개 사업에 투입된다.아차산배수지체육공원과 광진구민체육센터, 중곡문화체육센터를 비롯한 관내 주요 공공체육시설 3곳의 노후 시설물을 일제히 정비한다. 이를 통해 주민들께서 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 여가와 체육활동을 즐기실 수 있도록 개선할 방침이다.중랑천 북카페 조성 사업은 광진구 중곡동 280-1 일원 중곡빗물펌프장에 연면적 400.2㎡ 규모의 북카페를 조성하는 사업으로 주민들이 독서와 휴식을 즐길 수 있는 복합문화힐링공간으로 활용할 예정이다.광진구 내 치안 취약 지역의 야간 보행 환경을 개선하기 위해 총 12억원의 예산이 투입된다. 대상 지역 전반에 걸쳐 보안등 400여 개를 새롭게 설치하거나 노후 시설로 교체함으로써, 주민들이 안심하고 오갈 수 있는 안전한 귀갓길을 조성할 방침이다.김 의원은 “이번 특별조정교부금이 노후 체육시설 정비와 주민 여가 공간 확충, 야간 보행환경 개선 등 주민들의 일상과 밀접한 사업에 투입된다는 점에서 의미가 있다”며 “교부된 예산이 당초 목적에 맞게 집행돼 주민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 사업 추진 상황을 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터