서울시의회 교육위원회, AI 교육의 명암 짚고 학생 중심 교육정책 방향 모색

교육위원회, ‘인공지능(AI) 활용 교육, 우리 학생들 괜찮을까?’ 정책토론회 개최

20일 AI 교육의 효과와 부작용, 학생 발달단계별 활용 기준 및 학교 현장 적용 방안 집중 논의

김호진 위원장 “AI 기술의 도입보다 중요한 것은 학생의 성장과 배움… 교육 본연의 가치 지켜야”



토론회 개회·환영사 중인 김호진 교육위원장. 서울시의회 제공



토론회 축사 중인 황인구 교육위원. 서울시의회 제공



교육위원회 토론회 참석자 단체 기념촬영. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회(위원장 김호진, 더불어민주당, 서대문2)는 지난 20일 시의회 별관 제1대회의실에서 ‘인공지능(AI) 활용 교육, 우리 학생들 괜찮을까?’를 주제로 정책토론회를 열어, AI 기술이 학생들의 학업과 발달에 미치는 명암을 짚어보고 향후 올바른 교육정책의 나아갈 길을 집중 논의했다.이번 토론회는 서울시의회가 주최하고 서울시의회 교육위원회와 전교조 서울지부가 공동으로 마련한 자리로, 학생들의 발달단계에 맞춘 AI 도입의 적절한 한계를 설정하고 현장에서 실효성 있게 쓰일 가이드라인의 기틀을 다지고자 개최됐다.특히 생성형 AI가 교육 현장 전반으로 급속히 파고드는 시점에서, 학습 능률 향상에 대한 기대와 함께 사고력 감퇴, AI 과의존, 교육 불평등 심화 등 여러 부작용에 대한 우려를 면밀히 짚어보는 데 논의의 초점이 집중됐다.이날 토론회에는 서울시의회 교육위원회 김호진 위원장을 비롯해 서울시교육청 정근식 교육감, 교육위원회 양송이 부위원장(더불어민주당, 영등포4), 김정우 의원(더불어민주당, 관악5), 박춘선 의원(국민의힘, 강동2), 황인구 의원(더불어민주당, 강동5) 등 교육위원이 참석했으며, 이 밖에도 교육 전문가 및 학교 현장 관계자 등이 참석해 AI 교육정책의 추진 방향과 교육 현장에서 제기되는 다양한 문제에 대해 의견을 나눴다.발제문 발표 시간에 김재인 경희대학교 비교문화연구소 교수는 생성형 AI의 기술적 한계와 학생들의 사고력 및 문제해결 능력에 미치는 영향을 짚으며, 교육 현장에서의 신중한 AI 활용 필요성을 제기했다. 이어 이봉용 서울시교육청 창의미래교육과 장학관은 서울시교육청의 AI 교육정책 추진 현황을 소개하고, 학생의 AI 기초소양과 윤리교육 강화, 교원의 AI 교육 역량 제고 등 주요 정책 방향을 설명했다.박영진 전국교직원노동조합 서울지부 부지부장은 서울지역 학생과 교사의 AI 활용 실태조사 결과를 발표하며, 생성형 AI에 대한 학생들의 높은 의존도와 사고력 저하 우려 등 교육 현장에서 나타나는 문제점과 개선 필요성을 제시했다.학생, 학부모, 교사 등 각계 참여자들은 토론에서 인공지능이 가진 교육적 가치에 공감하면서도, 학생들의 성장 주기에 맞춘 구체적인 활용 기준 마련과 교사의 전문적 역할이 뒷받침되어야 한다고 입을 모았다. 특히 학생들이 기술에 의존하기보다 주도적으로 사고하고 탐구할 수 있는 환경을 보장하는 것이 시급한 과제라며 다양한 대안을 내놓았다.김호진 교육위원장은 “AI는 학생들의 학습을 돕는 유용한 도구이지만, 그 자체가 교육의 목적이 될 수는 없다”며 “기술 도입에 앞서 학생들의 사고력과 자기주도적 학습 능력에 미치는 영향을 충분히 살펴야 한다”고 강조했다.이어 김 위원장은 “AI 교육은 학생들이 스스로 생각하고 문제를 해결하는 능력을 키우는 방향으로 이루어져야 한다”며 “학생의 발달단계와 학교 현장의 여건을 고려해 AI 활용의 적정 범위와 기준을 마련하는 것이 중요하다”고 밝혔다.또한 함께 참석한 서울시교육청 정근식 교육감은 “AI가 맞춤형·개별화 교육과 기초학력 안전망 구축, 교사의 행정업무 경감 등에 긍정적으로 작용할 수 있다”면서도 “AI에 대한 지나친 의존은 판단의 고착화를 불러올 수 있으므로, 학생들이 AI를 어떤 방식으로 활용하고 통제할 것인지가 중요하다”고 강조했다.아울러 교육위원회 황인구 의원은 “AI 교육이 단순히 새로운 기술을 학교에 도입하는 데 그쳐서는 안 되며, 학생들의 사고력과 창의력, 자기주도적 학습 능력을 높이는 실질적인 교육방법으로 자리 잡아야 한다”며 “AI 활용에 따른 부작용을 최소화하기 위해 교육공동체 간 소통과 상호 지속적인 협력이 필요하다”고 밝혔다.끝으로 김 위원장은 “이번 토론회에서 제기된 다양한 의견이 실효성 있는 AI 교육정책으로 이어지길 기대한다”며 “서울시의회 교육위원회도 학생의 성장과 배움을 최우선에 두고, 교육 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원하겠다”고 말했다.류정임 리포터