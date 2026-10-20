서울Pn

검색

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이성한 경기도의원, 풍동 다솜초 현장방문 간담회 참석… “좁고 안전성 문제 있는 학교도서관 환경개선 해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲이성한 의원이 고양시 일산동구 풍동 다솜초등학교에서 열린 간담회에 참석해 학교 및 교육지원청 관계자, 학부모들과 학교도서관 환경개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 이성한 의원(더불어민주당, 고양8)은 지난 19일 고양시 일산동구 풍동 다솜초등학교를 방문해 학교도서관 환경개선 사업 관련 간담회를 열고 현장을 직접 점검했다.

이날 간담회에는 이성한 의원을 비롯해 학교장, 학부모 대표, 이기헌 국회의원실 김서현 사무국장, 장윤정 고양시의원, 고양교육지원청 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 현재 학교도서관이 겪고 있는 공간 부족 문제와 안전 문제 등에 대한 의견을 나누고 실질적인 해결책을 모색했다.

이 의원은 현장 점검을 통해 총 770명의 학생이 재학 중인 학교 규모에 비해 도서관 면적이 112.5 m

2

로 매우 협소하다는 점을 확인했다. 특히 도서관이 복층 다락방 형태로 조성되어 있어 계단을 오르내리며 이용해야 하는 불편함이 크고, 낮은 천장으로 인해 충돌 및 낙상 위험이 상존하고 있음을 지적했다. 또한 공간 부족으로 약 2만 권의 장서 중 일부를 복도에 분산 비치하고 있어 학생들의 도서관 이용에 큰 불편이 초래되고 있는 실정을 직접 살피며 개선대책 마련이 시급하다고 강조했다.

이성한 의원은 “어린이들에게 학교도서관은 ‘책 놀이터’여야 하고, 아이들의 상상력과 꿈을 키우는 책의 보물창고여야 한다.”, “학교도서관은 책과 함께 뒹굴고, 책 속에 묻혀 감성과 이성의 세계를 자유롭게 체험하는 공간이어야 한다.”며, “책 속에는 길이 있다. 책을 통해 무한한 상상의 세계를 마음껏 펼칠 수 있도록, 노벨문학상을 받은 한 강 작가와 같은 훌륭한 문인들이 탄생할 수 있도록 학교도서관을 새롭게 탈바꿈시켜야 한다.”고 피력했다.

간담회를 마치며 이성한 의원은 “비좁은 다솜초등학교 학교도서관의 공간 부족과 안전사고 발생 위험이 있는 환경은 조속히 대안을 마련하여 개선하여야 한다.”며 경기도와 고양시, 고양교육지원청의 적극적인 협력과 지원이 필요하다는 입장을 밝혔다.

한편 다솜초등학교는 학생 수가 감소하는 타 지역 학교와 달리 학생 수가 꾸준히 증가해 2026학년도에 5학급을 증설했으며, 오는 2027년 3월까지 인접 대단지 아파트 입주에 따른 추가적인 학생 수 증가가 예상된다. 이에 따라 현재 운영 중인 학교도서관의 환경개선 사업 추진이 더욱 절실한 상황이다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr