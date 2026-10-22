도봉구, 지역 15개 재건축·재개발 대표와 정비사업 간담회

정비사업 활성화 지원책 안내

대표자·주민 건의사항 청취



김동욱 구청장이 지난 15일 구청에서 15개 재건축·재개발 대표자들과 이야기를 나누고 있다.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 지난 15일 구청에서 재건축·재개발 대표자와 간담회를 개최했다고 25일 밝혔다. 구에서 추진하는 재건축·재개발 활성화 지원책을 알리고 주민 건의 사항을 청취하기 위해서다.간담회에는 도봉구청장을 비롯해 쌍문한양1차 조합장 등 재건축 8개 구역과 쌍문3구역 조합장 등 재개발 7개 구역 대표자들이 참석했다.구는 참석한 대표자들에게 ▲정비사업 주민 소통 협의체 운영 ▲정비사업 전문가 자문단 운영 ▲정비사업 아카데미 운영 등 민선 9기 재건축·재개발 활성화 지원 계획을 안내했다. ‘주민 소통’을 중점에 뒀다고 구는 설명했다.이어 사업 추진 과정에서의 문제 및 불합리한 규제 등에 대한 대표자들의 의견을 들었다. 대표자들은 ▲창동·상계택지개발지구 지구단위계획 신속 추진 ▲재개발구역 내 서울주택도시개발공사(SH) 소유 주택의 관리처분 문제 ▲수도방위사령부의 군인 상주 대공방어진지 설치 조건 완화 ▲초안산 분묘군 정비 등에 대한 검토를 구에 요청했다.김동욱 구청장은 “재건축·재개발 관련 중요한 쟁점들을 청취하는 뜻깊은 자리”라며 “정비사업은 여러 분야가 복합적으로 연관된 문제인 만큼 구에서 총괄적인 검토를 통해 사업이 원만히 추진될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자