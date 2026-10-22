중랑구, ‘제2회 봉화산 옹기문화축제’…공연·공방 체험·장터 등



류경기 중랑구청장이 지난 5월 열린 ‘봉화산 옹기 문화축제’에서 축사를 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 증랑구 24일 봉화산 옹기문화마당 일대에서 ‘제2회 봉화산 옹기문화축제’를 개최한다고 22일 밝혔다.봉화산 옹기문화마당은 약 1만 5000㎡ 규모이며 서울에서 유일하게 실제 옹기를 구울 수 있는 전통가마를 갖춘 문화공간이다. 앞서 지난 4월 제1회 봉화산 옹기문화축제를 개최했다. 제2회에서도 빛존·숨존·쉼존으로 나눠 전통 옹기 체험과 공연, 공방 체험, 장터 등 다양한 프로그램을 선보인다.축제의 주요 프로그램이 열리는 ‘빛존’에서는 전통가마 소성식(굽는 전체 과정)과 전통 옹기장 시연, 소원 장작 태우기가 진행된다. 이후 가마 불꽃을 바라보며 쉴 수 있는 ‘불멍 라운지’가 운영되며 고3 수험생과 가족들이 신청한 소원 장작을 태우며 수험생들의 합격을 응원한다. 또 ‘타닥타닥 버스킹’ 공연도 펼쳐진다.공예 체험 공간인 ‘숨존’에서는 향수 만들기, 미니 옹기 만들기, 페이스페인팅, 가죽공예 등의 체험 프로그램이 마련된다. 지역 공방과 예술가가 참여하는 ‘열다섯 공방 체험존’과 ‘공방 프리마켓’도 열려 다양한 공예 작품과 창작 활동을 접할 수 있다.‘쉼존’에서는 푸드트럭과 옹기문화마당 카페를 이용할 수 있다. 옹기정원을 산책하거나 옹기 포토존에서 사진을 찍을 수 있으며, 전통 옹기를 판매하는 장터도 열린다.류경기 구청장은 “주민들이 전통 옹기문화를 직접 체험하고 함께 즐기는 축제가 되길 바란다”며 “구의 고유한 문화자원을 널리 알리고 지역을 대표하는 문화로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.유규상 기자