완도군, 소안도 감귤 출하 본격화

해풍 맞고 자라 신선도 좋고 당도 높아, 올해 예상 생산량 150톤
전남광주특별시 완도군이 소안도 감귤 출하를 본격화했다.
소안도 감귤은 완도 지역 특화 농산물로 약 15ha에서 재배되고 있으며, 품종에 따라 차례로 수확이 이뤄진다.
극조생종 ‘유라실생’은 10월 8일경부터 출하를 시작했으며, 판매 가격은 5kg당 2만 5000원이다.
극조생종은 전체 귤 재배 면적의 약 10%를 차지한다.
이어 조생종 ‘유라조생’과 ‘일남1호’는 10월 하순부터 11월 상순까지, 중만생종 ‘궁천’은 11월 중순부터 12월 상순까지 수확하며 가격은 10kg당 2만 5000원 수준이다.
올해는 강수량이 적고 일조량이 많아 평년 대비 당도가 1~2브릭스(Brix) 정도 높아 새콤달콤한 맛이 일품이다.
완도 감귤의 예상 생산량은 150톤 내외이다.
이홍용 농업기술센터 소장은 “감귤 품질 관리와 홍보를 강화해 소비자에게는 믿고 구매할 수 있는 상품을 제공하고, 농가에는 소득 향상과 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.
소안 감귤에 관한 문의 사항은 농업기술센터 농정기술과 원예작물팀(061-550-5983)으로 하면 된다.
완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지